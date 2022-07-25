山頂地標｜「紅磚屋」太平山餐廳底租11.2萬續租　較舊租跌逾五成

擁有逾100年歷史、屬二級歷史建築的山頂地標「紅磚屋」太平山餐廳，今年初租約期滿，政府產業署早前重新招租，最後由現有租客中現國際有限公司，以每月底租11.2萬元及總收入之20%作分成續租，其中底租較2019年即3年前續租租金的23萬元低逾51%，是次租期為3年。

2006 年租金達 180 萬 上述物業由政府持有，位於山頂道121號，物業佔地約1,29方呎，室內面積約9,042方呎，只可用作經營餐廳及政府可能以書面批准的其他輔助用途。物業在今年初重新招標，採用「雙信封制」，即技術建議和分成建議各佔一半作評分，租戶需建議分成比例。據資料顯示，太平山餐廳租金於2006年曾達180萬元，之後隨著市况下滑，及至2016年續租時月租跌至92萬元。直至3年前物業轉用分成計算租金，當時底租為23萬元，或營業額的25%作分成。若以底租計，最新租金較舊租金跌51.3%；如以分成比例計，則較3年前低5個百分點。