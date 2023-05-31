工商舖動態｜觀塘東瀛遊廣場高層全層租售 意向價約1.06億

「起動九龍東」實施多年，第二核心商貿區亦逐漸發展成型。當中，觀塘行動區(包括商業、寫字樓、文化及創意用途和戶外表演場地等的混合式發展)經已納入相關的分區計劃大綱圖，計劃提供約80,000方米的商業樓面面積及約22,000方米的公共休憩用地，為日後觀塘商貿區增添多元化商業色彩，可見區內發展前景更見亮麗。有業主把握機遇，趁勢放售區内優質商廈東瀛遊廣場高層全層物業，並委託中原(工商舖)獨家代理負責放售及招租事宜，意向價約1.06億元，意向月租則約19.2萬元。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，是次獨家代理放售的單位位於觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場27樓全層，面積約11,997方呎(未核實)，意向價約1.06億元，呎價約8,900元；該單位將以交吉形式出售，每月租金叫價約19.2萬元，呎租約16元。項目為三面單邊，景觀開揚，可遠眺鯉魚門海景，單位内配備有基本寫字樓裝修及間格，可為買家或租戶節省裝修費。陳氏補充，該廈業主大多惜貨，向來成交量不多，去年僅錄得1宗高層戶成交，涉及面積約3,532方呎(未核實)，成交價約3,362.4萬元，折合呎價約9,520元，反映該廈放售盤源緊絀；而最近的同類型全層樓面成交則要追溯至2020年10月，當時售出之樓層為35樓，涉及面積約10,875方呎(未核實)，成交價約9,787.5萬元，折合呎價約9,000元，故今番叫價相當貼市。