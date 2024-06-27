工商舖半年買賣宗數見近四年新低 利嘉閣：6大利好因素冀帶動止跌回穩

本港工商舖市場表現疲弱，據利嘉閣(工商舖)綜合土地註冊處資料，截至本月25日為止，2024年上半年全港共錄得1,552宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達265.54億元，預計整個上半年最終可錄得1,592宗及272.7億元，料較去年下半年的1,665宗及411.09億元分別跌4%及34%。 該行分析指，買賣登記量下跌主因是整體經濟復甦步伐仍較緩慢，加上息口維持高企及零售消費仍受壓所致；涉及登記總值跌幅較大，則因去年下半年有高逾百億元計的巨額商廈登記拉高基數所致。至於若按年同期比較，登記量值則分別減少27%及15%。 利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指出，2024年之初，經濟復甦進度仍慢，而港股於年初進一步下滑，更一度連萬五關亦失守，雖然其後反彈，惟高息環境持續下，仍然窒礙投資意欲。此外，本地零售消費行業亦面對港人流行北上消費的熱潮，令經營更為困難。有見及此，港府遂推行措施，以求振興經濟及刺激消費，希望力挽狂瀾，配合未來息口趨跌，及訪港旅客回升，冀帶動下半年市況可以略為回暖。 乏利好刺激 買賣登記兩連跌未脫頹勢 今年上半年工商舖物業買賣登記除連跌2個「半年度」外，亦創近8個「半年度」新低，反映工商舖市道只是跌勢趨於平穩，並未見顯著上升動力。在工商舖三類物業當中，今年上半年工廈的買賣登記宗數持續少於千宗水平，佔比維持最多，共錄844宗，佔整體比率達53.0%；商廈及店舖則分別錄得297宗及451宗買賣登記，佔比各約18.7%及28.3%。 黃應年稱，雖然整體工商舖市道仍然低迷，惟跌幅已有明顯收窄，料屬見底之象，下半年相信在利好因素逐步浮現下，各類物業的買賣交投將會增多，帶動下半年買賣登記稍為向好。此外，下半年重啟新資本投資者入境計劃，料對中細價工商舖交投會帶來不俗支持，推動整體買賣出現量升價穩的較理想表現。

下半年交投料續平穩發展 橫行微升 黃應年預期，今年下半年整體工商舖買賣交投量可保持平穩，物業買賣登記量料橫行微升0.5%，料達1,600宗水平；涉及成交金額方面，預期商廈有較大機會錄得大額的登記，可望帶動金額有較大的升幅，並抵銷部分來自店舖金額的潛在萎縮，故料下半年金額也可升2.7%，上試280億元。按工、商、舖三大範疇細分，預期商廈在低基數下升幅較大，下半年買賣登記量看升1%，望重上300宗水平；工廈物業表現料續平穩，於下半年繼續成為資金的投資對象，買賣登記料增0.7%，料達850宗；至於店舖下半年走勢依然保守，港人北上及消費模式轉變仍然窒礙交投回暖，在未見有特別利好消息刺激下，料下半年店舖買賣登記量只有450宗，按半年微跌0.2%。 下半年利好工商舖市道六大因素： (1) 息口已見頂並趨向回落，利好下半年整體投資氣氛； (2) 新資本投資者入境計劃年中正式實施，可投資在1,000萬元以內非住宅房地產項目，料刺激中小型工商舖成交； (3) 業主過去一段時間已累積不少減幅，可陸續吸引買家趁低吸納，刺激交投量回升； (4) 內地經濟改善，開放更多自由行城市，利好旅客來港消費及投資； (5) 港府積極推動盛事經濟，有望帶動核心消費區表現回暖； (6) 多個工廈新盤將相繼推出，下半年一手工廈成市場一大動力。 下半年利淡工商舖市道項因素： (1) 環球尚存不明朗因素，包括美國總統大選，中美角力及其他地緣政治因素，恐仍窒礙入市動力； (2) 近年投資市場壓力不少，加上高息環境持續，在未實際減息前，工商舖買賣仍然受壓； (3) 北上消費及網上購物越趨流行，持續影響部分民生消費地區及零售表現； (4) 本港商廈供應充裕，加上經濟復甦未及全面，商廈需求薄弱，前景尚未明朗。 呼籲銀行及金管局推按揭政策幫助市場 巿傳有大型銀行收緊工商舖及車位等非住宅物業按揭，黃應年指，資金成本仍高企環境下，銀行會因應市況及風險，對非住宅物業的按揭申請取態會不定期改變，但若然收緊按揭確實會對市場造成影響，因此呼籲銀行及金管局推出按揭政策幫助市場，令工商舖可以長遠健康發展。

超細價工廈升幅顯著 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，雖然整體樓市撤辣，惟在高息環境下，工廈投資未見受惠，資金反倒流向住宅市場，造成工廈買賣登記依然沉寂。總結2024年上半年，截至6月25日為止，全港暫錄得823宗工廈買賣登記，涉及金額約69億元，預計整個上半年最終可錄得844宗及73.74億元，料較去年下半年的882宗及89億元分別回落4%及挫17%；按年同期比較更大挫30%及48%，反映工廈買賣仍然疲乏，惟過去半年跌幅已顯著收窄。 今年上半年工廈市場買賣以細價物業為主導，當中1,000萬元以下者料佔81%；其中價格介乎200萬至500萬元以內的組別估計可大錄381宗登記，為交投最旺的組別，佔整體工廈登記量達45%，惟較去年下半年的416宗回落8%。值得留意的是，上半年貴價工廈表現最差，其中1億元或以上組別跌幅最大，上半年只錄得5宗登記，按半年急挫29%，而5,000萬至1億元以內者亦挫27%，至只有8宗，表現遠遜大市。至於買賣登記量升幅最大者為銀碼在200萬元以下的超細價工廈，其次為介乎1,000萬至2,000萬元以內者，上半年分別錄得116宗及115宗登記，按半年各逆市升18%及16%，反映中細價工廈在跌市中較有承接力。 從個別成交個案分析，上半年較矚目的工廈買賣登記，有涉資逾1.3億元至近5.6億元的項目，如荃灣合福工業大廈全幢便由基金以5.58億元購入；其次為粉嶺安樂村安樂門街30至32號及安居街31號相連工廈涉及的1.5億元易手登記。另外，觀塘偉業街105號於年初亦錄得1.37億元的買賣登記。 至於工廈摸貨方面，因應整體市況仍然淡靜，今年上半年截至6月25日為止，暫時只在5月及6月份各錄得一宗摸貨登記，涉及金額合共228萬元，而相比去年下半年則未有錄得任何摸貨個案，對上一次為2023年上半年的2宗，共涉資約540萬元。 展望下半年，朱亮恒認為，雖然整體經濟仍未顯著復甦，加上息口持續有高企的壓力，惟下半年料有多個工廈新盤將相繼推出，發展商料會因應市況靈活開價，以吸引潛在購買力；畢竟新資本投資者入境計劃於下半年正式重啟後，中細價工廈料成入市追捧對象之一。據此，他預計下半年工廈物業買賣登記量能保持如上半年逾800宗的平穩走勢，料達850宗，按半年微升0.7%；而成交金額亦相應看漲約8.5%，望達80億元水平。