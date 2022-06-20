工商舖市況｜中原工商舖：上半年買賣跌30% 料下半年氣氛回暖

受到第五波新冠肺炎疫情影響及俄烏戰事持續，投資者對整體工商舖持觀望態度，令上半年工商舖物業交投陷入膠著。中原(工商舖)資料顯示，今年上半年暫錄得約2,257宗工商舖買賣個案，對比去年下半年約3,248宗，跌約30%，涉及總金額約479.49億元，對比去年下半年同跌約30%。

中原(工商舖)董事總經理潘志明預計，下半年工商舖整體交投氣氛會略微回暖，成交量料可重上約2,750宗水平，較今年上半年升近22%；成交金額料約558億元，較今年上半年增約16%。

潘志明指，今年上半年整體工商舖交投氣氛淡靜，隨著本地第五波疫情放緩，政府放寬社交距離並宣布第二階段消費券最新安排，加上配合暑假將至，料市面消費人流將會增加，刺激本土經濟市道。同時內地疫情同樣受控，為兩地通關創造有利條件，加上新特首即將正式上場，市場憧憬通關時間表可望於下半年出台，但他認為下半年全面通關機會不大，即使恢復通關對工商舖成交額及金額亦難以出現大幅度反彈，因市場仍需時消化「吉舖」，但相信工商舖經過約兩年的調整期，再大幅下調機會不大。至於中原(工商舖)下半年發展方向，他稱下半年市況理想，會以增聘人手為主。

核心區舖位前景未樂觀 租金料跌 5%

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基稱，今年上半年截至6月16日，市場共錄得1,727宗舖位租賃成交，涉及總金額約1.89億元，對比去年下半年宗數及金額分別減少約27%及29%。按月觀察的話，租務成交宗數自2月起見谷底逐步攀升，由當月約193宗上升至5月約392宗，可見部分品牌在疫情期間落戶心儀舖位，反映對香港餐飲零售前景具信心。上半年因應疫情影響，整體經濟環境淡靜，上半年暫錄得約542宗舖位買賣個案，總金額約159.54億元，對比去年下半年分別遞減約34%及33%。

黃偉基預計，下半年舖位租賃宗數有望上升至約2,200宗水平，惟核心區舖位前景仍未樂觀，租金料有約5%下調空間，而非核心區舖租就較為樂觀，有機會上調約10%。至於買賣方面，下半年整體會微升至約600宗水平，但相信價格會橫行一段時間，料走勢平穩。

葵荃區工廈料會跑贏大市

中原(工商舖)工商部董事郭楚華說，今年上半年暫錄得約1,378宗工廈物業買賣成交個案，較去年下半年下調約28%；而涉及總成交金額則暫錄得約247.94億元，與去年下半年約278.23億元差距僅約10%。至於租務走勢方面，今年上半年市場暫錄得約3,621宗工廈租賃個案，總成交金額約1.28億元，宗數及金額對比去年下半年分別下滑約23%及18%。

郭楚華認為，下半年工廈市場走勢預計買賣成交量會因應大市氣氛回暖而上升，估計會升約25%至約1,750宗水平；呎價亦有望升約3%至5%。當中葵荃區料會跑贏大市之餘，區內全幢或大型工業項目買賣成交亦會持續湧現，前景向好；而租務方面，則預料下半年宗數會有約15%增幅，租金則料會回升約3至5%。

東鐵綫過海段通車利好灣仔金鐘商廈

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，今年上半年暫時錄得約337宗寫字樓買賣成交，較去年上、下半年分別減少約46%及33%。成交金額方面，上半年暫時錄得約72.01億元成交金額，比去年同期遞減約69%，數字更是自2020年上半年後新低。港九指標商廈表現同告欠佳，今年上半年港島區暫錄得約6宗買賣成交，比去年下半年約11宗減少約四成半。九龍區方面則錄得約9宗指標商廈買賣個案，對比去年下半年約18宗同樣下跌約五成。

此外，指標商廈空置率亦難有起色。據中原(工商舖)資料，5月份港島區整體甲廈空置率維持於9%水平，錄得約9.76%。至於九龍區指標商廈空置情況更為嚴重，最新整體空置率為12.38%。租賃方面，今年上半年暫時有約2,381宗寫字樓租賃成交，成交金額約2.17億元，與去年下半年相比，分別少約30%及44%。

陳雁樓估計，東鐵綫過海段通車為商廈市場帶來利好因素，加上灣仔區多幢新型商廈推出市場，料港島區如灣仔及金鐘一帶的商廈會吸引市場注目，下半年交投會增多，預測下半年商廈成交宗數有機會回升至約400宗水平，呎價則料會平穩走向至升約5%。租賃方面料下半年會達約3,000宗水平，惟在空置率高壓力下，料租金走勢會維持平穩。