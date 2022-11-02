工商舖市況｜中原：尖沙咀舖位空置率按年減近5個百分點 廣東道地下舖獨家招租

消費券發放為零售市道帶來提振作用，加上隨著本地新冠肺炎疫情漸趨穩定，防疫政策及措施均陸續放寬，大型活動如香港國際七人欖球賽及經濟高峰會等舉行在即，可望吸引遊客到訪，從而帶動零售需求，利好市道。根據政府統計處資料顯示，9月份零售業銷貨額約281億元，按年微升0.2%。新近有業主看準市場需求，委託中原(工商舖)作獨家代理負責尖沙咀廣東道86至98號地下4至5號舖租賃事宜，意向月租約80萬元。

中原(工商舖)商舖部分區營業董事鄧銘揚表示，是次獨家招租物業位於尖沙咀廣東道86至98號文利大廈地下4至5號舖，面積約2,518方呎(未核實)，意向月租約80萬元。物業現正交吉。同時，核心區舖位租金持續調整，吸引商戶趁機進駐，尖沙咀舖位空置率亦見改善，9月份尖沙咀區舖位空置率錄得約10.68%，按年同期相比，大幅下跌4.91個百分點；近期更有品牌大手承租巨舖。內地服裝品牌李寧市傳以每月約200萬元租用尖沙咀廣東道30號新港中心地下G38F號舖連1樓139E號舖，暫為今年最大額租務成交，目前該舖位正在裝修中。

業主因應市況作調整 逾三成半折讓幅度

鄧銘揚稱，是次獨家招租物業位處尖沙咀核心地段，鄰近港鐵尖沙咀站出口；加上周邊特色名牌商舖及大型商場林立，如海港城等，人流暢旺，更毗鄰蘋果手機專門店，集大量高科技產品消費者，吸引不少高階電子產品零售商查詢。此外，業主叫價克制，該舖前租客為連鎖個人護理產品連鎖店，當時月租曾約125萬元；業主因應市況作出調整，目前意向月租已較當時月租錄得逾三成半折讓幅度。鄧銘揚認為，是次項目質素上乘，尖沙咀區最新成交個案亦反映零售商憧憬旅客再臨，尖沙咀等核心區舖位市道勢必反彈。因此不少租戶先趁疫市租金調整期間，搶先進駐核心區，預期核心區優質舖位洽租情況反應會見熱烈。