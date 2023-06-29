工商舖市況｜中原：工商舖物業上半年造好 料下半年錄逾2000宗交投

今年初香港全面開關，港府積極推動香港經濟，刺激商業及旅遊等活動交流，致力為香港重拾正軌，為工商舖市場帶來利好因素。據中原(工商舖)統計，今年上半年市場共錄得約1,816宗工商舖買賣，涉及總成交金額約358.77億元，分別對比2022下半年的約1,790宗及351.21億元均見上升趨勢。該行預計，下半年錄得2,020宗，成交金額約380億元，預料全年總成交額近740億元。

核心區 商舖 租價看升 5% 民生區料下跌

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，今年上半年截至6月27日，市場共錄得約433宗商舖買賣，接近2022上、下半年約500餘宗水平；但總成交金額上升幅度較大，2023上半成交金額錄得約150.3億元，對比2022下半年增加約28%，反映投資者入市態度逐步轉正面，除舖價對比過去疫情期間有所回升外，購入的舖位物業涉及的成交價亦相對較高。按月觀察的話，過去一年舖位買賣成交每月均徘徊於70至80餘宗，預計舖位市況會繼續轉活，成交宗數可望會慢慢重回逾100宗水平。同時，商舖大手買賣市場活躍，主要因個別資深投資者積極在市場放售物業外，中資背景的買家亦積極吸納優資物業。

黃偉基稱，舖租市場氣氛同樣暢旺，資料顯示，今年上半年暫錄得約2,187宗商舖租務個案，與2022下半年的2,142宗相若；同時總成交金額錄得約2.51億元，半年計都錄得近一成升幅，可見商戶對租舖開業興趣上升，舖租都呈回升跡象。惟最新商舖空置率未即時反映舖租熾熱市況，今年5月份中環舖位空置率錄得約13.26%、銅鑼灣約6.49%；九龍方面，尖沙咀為11.65%，旺角則錄得約8.78%。相信隨著更多租客落戶，空置率將會逐步改善。他預測，下半年商舖買賣交投會有500宗，至於買賣價則會平穩發展，而租金則個別發展，核心區租價會有5%上升空間，而民生區則會輕微下跌，幅度約5%，而受港人北上消費影響的新界區影響最大。