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地產
2022-08-22 17:43:31

工商舖市況｜中原：7月工商舖買賣錄359宗 創四個月新低

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近月市場觀望氣氛濃厚，工商舖交投放緩，中原研究部指，7月整體工商舖買賣合約登記錄359宗及70.50億元，分別按月下跌29.7%及微升0.2%。(資料圖片)

近月市場觀望氣氛濃厚，工商舖交投放緩，中原研究部指，7月整體工商舖買賣合約登記錄359宗及70.50億元，分別按月下跌29.7%及微升0.2%。(資料圖片)

在加息壓力下，市場觀望氣氛濃厚，令工商舖交投放緩。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年7月整體工商舖買賣合約登記錄359宗及70.50億元，較6月的511宗及70.39億元，分別按月下跌29.7%及微升0.2%。宗數由6月份高位回落，結束3個月連升，創今年3月的344宗後4個月新低，即重返今年低位時的水平。而政府早前放寬入境檢疫措施，相信將有助刺激經濟活動，帶動工商舖交投止跌回升。

7月工業買賣錄189 按月跌逾三成

工業方面，今年7月錄189宗及28.53億元，較6月的281宗及24.77億元，分別按月下跌32.7%及上升15.2%，宗數由高位回落，創20208月的185宗後23個月新低。當中，全月金額較高的登記為元朗晉美工業大廈全幢工廈，價值2.60億元。

民生區商埸大埔運頭塘商埸，上月以13. 6億全幢沽出，呎價約17,000元，以成交價計，暫為今年最大宗商舖買賣。消息指，賣家為優品360創辦人之一的林子峰，買家則為華創建投。(Google Map截圖)

民生區商埸大埔運頭塘商埸，上月以13. 6億全幢沽出，呎價約17,000元，以成交價計，暫為今年最大宗商舖買賣。消息指，賣家為優品360創辦人之一的林子峰，買家則為華創建投。(Google Map截圖)

本月商舖最高金額成交 運頭塘商場全幢沽逾13

商舖方面，今年7月錄91宗及30.77億元，較6月的130宗及19.78億元，分別按月下跌30.0%及上升55.6%，宗數由高位回落，結束3個月連升，創今年3月的69宗後4個月新低，金額則創今年3月的32.68億元後4個月新高。而全月金額較高的登記為大埔運頭塘商場全幢，價值13.6億元。

7月商廈量價齊跌

至於寫字樓，今年7月錄79宗及11.19億元，較6月的100宗及25.84億元，分別按月下跌21.0%56.7%，宗數創今年4月的77宗後3個月新低，金額創今年3月的7.50億元後4個月新低，而金額顯著下跌，主要是高價登記減少所致。全月金額較高的個案為中環皇后大道中9號一宗登記，價值0.95億元。

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