工商舖市況｜中原：7月工商舖買賣錄359宗 創四個月新低

在加息壓力下，市場觀望氣氛濃厚，令工商舖交投放緩。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年7月整體工商舖買賣合約登記錄359宗及70.50億元，較6月的511宗及70.39億元，分別按月下跌29.7%及微升0.2%。宗數由6月份高位回落，結束3個月連升，創今年3月的344宗後4個月新低，即重返今年低位時的水平。而政府早前放寬入境檢疫措施，相信將有助刺激經濟活動，帶動工商舖交投止跌回升。

7 月工業買賣錄 189 宗 按月跌逾三成 工業方面，今年7月錄189宗及28.53億元，較6月的281宗及24.77億元，分別按月下跌32.7%及上升15.2%，宗數由高位回落，創2020年8月的185宗後23個月新低。當中，全月金額較高的登記為元朗晉美工業大廈全幢工廈，價值2.60億元。

本月商舖最高金額成交 運頭塘商場全幢沽逾 13 億 商舖方面，今年7月錄91宗及30.77億元，較6月的130宗及19.78億元，分別按月下跌30.0%及上升55.6%，宗數由高位回落，結束3個月連升，創今年3月的69宗後4個月新低，金額則創今年3月的32.68億元後4個月新高。而全月金額較高的登記為大埔運頭塘商場全幢，價值13.6億元。