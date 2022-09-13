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地產
2022-09-13 10:55:24

工商舖市況｜中原：8月工商舖錄574.98億 按月飆升七倍半 創27年新高

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8月整體工商舖買賣合約登記錄364宗及574.98億元，較上月微升1.4%及飆升7.5倍，宗數單月止跌，但仍然處於300宗低水平。(資料圖片)

8月整體工商舖買賣合約登記錄364宗及574.98億元，較上月微升1.4%及飆升7.5倍，宗數單月止跌，但仍然處於300宗低水平。(資料圖片)

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年8月整體工商舖買賣合約登記錄364宗及574.98億元，較7月的359宗及67.95億元，分別按月微升1.4%及飆升7.5倍，宗數則單月止跌，但仍然處於300宗低水平，顯示受加息影響，工商舖市場氣氛趨向觀望。而金額創自19957月有紀錄以來歷史新高，主要是中環交易廣場3宗商廈及商舖巨額登記推高所致，總值527.39億元，估計為內部轉讓登記。若扣除後，8月錄47.59億元，按月下跌30.0%

兩宗內部轉讓 拉高成交額

寫字樓方面，今年8月錄88宗及530.20億元，較7月的76宗及11.11億元，分別按月上升15.8%46.7倍，金額創亦自19957月有紀錄以來歷史新高。金額顯著急升，是因為中環交易廣場錄得2宗巨額內部轉讓登記，總值518.01億元。若扣除後，金額按月上升9.8%

工業金額按月跌近三成

工業方面，8月錄195宗及20.38億元，較7月的189宗及28.53億元，分別按月上升3.2%及下跌28.6%，宗數繼續維持在200宗以下低水平，金額則創今年4月的18.82億元後4個月新低；而全月金額較高的個案為葵涌泉基工業大廈一宗登記，價值3.16億元。

零售業情況未有顯著改善，商舖市況持續低迷，8月錄81宗及24.40億元，創今年3月的69宗後5個月新低。。(資料圖片)

零售業情況未有顯著改善，商舖市況持續低迷，8月錄81宗及24.40億元，創今年3月的69宗後5個月新低。。(資料圖片)

商舖表現最差 量價齊跌

商舖方面，8月錄81宗及24.40億元，較7月的94宗及28.31億元，各自按月下跌13.8%，宗數由高位持續回落，創今年3月的69宗後5個月新低。若扣除中環交易廣場一宗價值9.38億元的內部轉讓登記後，金額按月下跌38.4%

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