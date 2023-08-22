工商舖市況｜九龍灣Megacube創豪坊6樓貨尾3日售罄 套現逾4200萬

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，位處九龍灣宏光道8號Megacube創豪坊6樓全層，業主理想集團趁新盤親海駅旺爆，迅即變陣，以特惠價推售餘貨9個單位，成交價為約441.4萬至532.6萬元，折合呎價為5,391元至5,841元，減幅達55%，於短短3日間售罄，套現約4,220萬元，當中5個為連租約單位，最高租金回報約4.73%，買家大多屬投資者。他續稱，當中最高成交價的單位面積為988方呎，成交價約532.6萬元，折合呎價約5,391元，連租約售出，每月租金約2.1萬元，租期至2025年初，回報率約4.73%，該買家為投資者，有意購入作長線收租。

個別業主見勢封盤 料掀折讓潮

劉重興指出，連同是次售出的9個精選單位在內，整個項目共為理想集團帶來約1.88億元。資料顯示，Megacube創豪坊6樓共提供27個寫字樓及8個會議室，以2017年4月購入價約1.68億元計算，按此計算，整個項目分拆出售後帳面獲利約2,000萬元。他預期，Megacube創豪坊餘貨單位，以大幅減價作銷售策略見成效，將為東九龍區工商廈重新訂價，更為二手業主倍添壓力，目前個別連租約出售的單位業主已決定封盤，靜觀市場變化，而早前已減價求售的業主，亦將下調空間進一步擴大，目前議價空間在一成左右，相信未來兩個月，東九龍區工商廈將會出現折讓潮，折讓幅度更將會擴大至兩至三成才會有承接。

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