工商舖市況｜交投疲弱 7月工商舖買賣成交僅337宗 今年按月新低 寫字樓最看淡

台海局勢進一步緊張，令中美關係恐趨轉劣，加上踏入加息周期，投資市場觀望氣氛更見濃厚，拖累本港工商舖買賣表現。據中原(工商舖)統計，7月份工商舖買賣表現疲弱，工商舖買賣市場僅錄得約337宗買賣成交，按月跌幅約24%，為今年度按月新低。該行認為，經濟及政治局勢持續不明朗，短期內工商舖市況將會持續淡靜，當中寫字樓表現最為看淡。

商廈表現最差 成交金額按月跌近六成 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，7月份工商舖買賣僅錄得約337宗買賣成交，為過去7個月新低，與6月份約444宗比較，則下調約24%，而與去年同期比較亦下跌了約46%。7月份成交金額則錄得約48億元，較上月約79.11億元下跌約39%，而與去年同期約147.09億元比較，跌幅達67%。在工商舖3大範疇中，以商廈表現最差，僅錄得約44宗買賣成交，與6月相比下降了約23%，為今年度第二新低，而涉及金額約4.01億元，較6月約10.02億元急跌近六成，跌幅較整體工商舖為高，反映寫字樓市場買賣交投最受影響。

7月工商舖買賣成交宗數： 工廈(約宗) 寫字樓(約宗) 商舖(約宗) 工商舖總數(約宗) 2022/7 193 44 100 337 2022/6 288 57 99 444 2021/7 381 94 153 628 資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

工廈買賣大跌 商舖受惠消費券 潘志明續稱，投資者入市心態變得更為謹慎，7月份工廈市場共錄得約193宗買賣成交，對比6月急跌約33%，按年亦遞減約49%，成交金額亦與買賣宗數呈同樣走勢，7月錄得約15.91億元，按月下跌約48%，較去年7月同期大跌約72%。而商舖表現則見平穩，7月買賣宗數約100宗，與過去兩個月相若，不少投資者看好消費券第二期推出可帶動市民消費，從而利好商舖價值。

7月工商舖買賣成交金額： 工廈(約億元) 寫字樓(約億元) 商舖(約億元) 工商舖總數(約億元) 2022/7 15.91 4.01 28.08 48.00 2022/6 30.83 10.02 38.26 79.11 2021/7 56.03 41.43 49.63 147.09 資料來源：中原(工商舖)及市場資訊