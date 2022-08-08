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2022-08-08 10:55:42

工商舖市況｜交投疲弱 7月工商舖買賣成交僅337宗 今年按月新低 寫字樓最看淡

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中原(工商舖)統計7月份共錄得約337宗工商舖買賣成交，按月跌幅約25%，為今年度按月新低，當中以商廈表現最差，只有約44宗。(資料圖片)

中原(工商舖)統計7月份共錄得約337宗工商舖買賣成交，按月跌幅約25%，為今年度按月新低，當中以商廈表現最差，只有約44宗。(資料圖片)

台海局勢進一步緊張，令中美關係恐趨轉劣，加上踏入加息周期，投資市場觀望氣氛更見濃厚，拖累本港工商舖買賣表現。據中原(工商舖)統計，7月份工商舖買賣表現疲弱，工商舖買賣市場僅錄得約337宗買賣成交，按月跌幅約24%，為今年度按月新低。該行認為，經濟及政治局勢持續不明朗，短期內工商舖市況將會持續淡靜，當中寫字樓表現最為看淡。

商廈表現最差 成交金額按月跌近六成

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，7月份工商舖買賣僅錄得約337宗買賣成交，為過去7個月新低，與6月份444宗比較，則下調約24%，而與去年同期比較亦下跌了約46%7月份成交金額則錄48億元，較上月約79.11億元下跌約39%，而與去年同期約147.09比較，跌幅達67%。在工商舖3大範疇中，以商廈表現最差，僅錄得約44宗買賣成交，與6月相比下降了約23%，為今年度第二新低，而涉及金額約4.01億元，較610.02億元急跌六成，跌幅較整體商舖為高，反映寫字樓市場買賣交投最受影響。

7月工商舖買賣成交宗數：

 

工廈(約宗)

寫字樓(約宗)

商舖(約宗)

工商舖總數(約宗)

2022/7

193

44

100

337

2022/6

288

57

99

444

2021/7

381

94

153

628

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

工廈買賣大跌 商舖受惠消費券

潘志明續稱，投資者入市心態變得更為謹慎，7月份工廈市場共錄得約193宗買賣成交，對比6月急跌約33%，按年亦遞減約49%，成交金額亦與買賣宗數呈同樣走勢，7月錄得約15.91億元，按月下跌約48%，較去年7月同期大跌約72%。而商舖表現則見平穩，7月買賣宗數約100宗，與過去兩個月相若，不少投資者看好消費券第二期推出可帶動市民消費，從而利好商舖價值。

7月工商舖買賣成交金額：

 

工廈(約億元)

寫字樓(約億元)

商舖(約億元)

工商舖總數(約億元)

2022/7

15.91

4.01

28.08

48.00

2022/6

30.83

10.02

38.26

79.11

2021/7

56.03

41.43

49.63

147.09

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

市場憧憬通關助經濟復甦，港府亦落實縮短酒店檢疫期，料有助逐步帶動經濟回復。(資料圖片)

市場憧憬通關助經濟復甦，港府亦落實縮短酒店檢疫期，料有助逐步帶動經濟回復。(資料圖片)

通關帶動交投回升

他認為，雖然台海局勢加劇影響中美關係，令全球政治局面添不明朗因素，加上踏入加息周期，影響部份投資者入市意欲，但政府新班子上場，已落實積極與內地商議通關事宜，而入境人士可縮短檢疫日期，讓不少企業決策人可來港，對投資市場有幫助，可帶動部分工商舖成交落實，成交量將會有所改善，轉趨平穩。

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