工商舖市況｜傳統廠區變數據中心集中地 葵涌福業大廈3連戶 意向價537萬起

隨著政府公布重啟工廈活化計劃，葵涌區將由傳統工業區，變身為數據中心集中地，區內工廈EDGE擬重建為一幢數據中心，料將成區內第8宗數據中心發展申請，發展潛力大，帶動附近一帶工業氣氛。新近有業主看好葵涌區發展藍圖，將葵涌福業大廈中層3相連單位連租約放售，意向價由約537萬元起，平均呎價約5,800元。
每戶有完善設備 可一併或獨立購買
中原（工商舖）工商部副分區營業董事陳崗表示，上述單位為葵涌葵豐街53至57號福業大廈14樓2至4室，項目可以一併或獨立出售，2至4室面積分別約1,029平方呎、1,387方呎及926方呎，總面積約3,342方呎，呎價同約5,800元，售價由約537萬元起，能配合不同客戶需求。陳崗稱，業主於1987年向發展商一手買入上址作長線投資，每個單位均設有獨立冷氣、洗手間及來去水等，設備齊全。項目以連租約形式放售，3個單位現分別獲3間公司租用，每月租金由約1.4萬至2萬元不等，租期最長至2024年，租金回報可達約3.1厘。
放盤量少 業主大多惜售
福業大廈地廠有通往葵芳港鐵站的隧道出入口，同時鄰近公共運輸交匯處，交通相當方便。資料顯示，該廈現時僅有3個相連單位放售，其餘兩個分別為低層5至6室，面積約2,150方呎，叫價每方呎約6,976元；以及高層2至3室，面積約2,412方呎，叫價每方呎約6,000元。相比之下，是次項目叫價相宜，用途彈性靈活。資料指，該廈對上一宗相連單位成交個案要追溯至2017年，該成交為高層5至6室，面積約2,148方呎，成交價約939萬元，可見大廈業主大多相當惜售。陳崗稱，葵涌區工業氣氛濃厚，是次出售物業叫價合理，租金回報不俗，加上相連單位罕有，料洽詢反應會見熱烈。