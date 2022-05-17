工商舖市況｜傳統廠區變數據中心集中地 葵涌福業大廈3連戶 意向價537萬起

隨著政府公布重啟工廈活化計劃，葵涌區將由傳統工業區，變身為數據中心集中地，區內工廈EDGE擬重建為一幢數據中心，料將成區內第8宗數據中心發展申請，發展潛力大，帶動附近一帶工業氣氛。新近有業主看好葵涌區發展藍圖，將葵涌福業大廈中層3相連單位連租約放售，意向價由約537萬元起，平均呎價約5,800元。

每戶有完善設備 可一併或獨立購買 中原（工商舖）工商部副分區營業董事陳崗表示，上述單位為葵涌葵豐街53至57號福業大廈14樓2至4室，項目可以一併或獨立出售，2至4室面積分別約1,029平方呎、1,387方呎及926方呎，總面積約3,342方呎，呎價同約5,800元，售價由約537萬元起，能配合不同客戶需求。陳崗稱，業主於1987年向發展商一手買入上址作長線投資，每個單位均設有獨立冷氣、洗手間及來去水等，設備齊全。項目以連租約形式放售，3個單位現分別獲3間公司租用，每月租金由約1.4萬至2萬元不等，租期最長至2024年，租金回報可達約3.1厘。