工商舖市況｜全面復常 氣氛趨旺 2月工商舖買賣宗數創6個月單月新高

中港兩地全面通關及口罩令取消，帶動工商舖市場表現向好，2月份共錄得約273宗工商舖買賣成交，價量齊升。(資料圖片)

香港與內地落實全面通關，加上撤銷口罩令，所有社交距離措施正式結束，香港全面復常，帶動工商舖市場表現向好。據中原(工商舖)統計，2月份市場共錄得約273宗工商舖買賣成交，總成交金額約72.55億元。整體呈價量齊升走勢外，宗數更創下6個月以來新高水平。中原(工商舖)預測，隨著香港經濟前景愈趨樂觀，投資者及用家會加快入市速度，以便提前部署，料本件首季工商舖買賣表現將持續穩步上揚。

近月核心消費區舖位連錄成交，市場消息指，旺角亞皆老街16至16B號旺角商業大廈地下E舖及1樓至4樓，傳以約3.5億元易手。(資料圖片)

商舖表現最突出

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，2月份共錄得約273宗工商舖買賣成交，按月上升約26%，亦是半年來單月新高，惟與第五波疫情爆發前表現相比，仍有改善空間，按年減少約28%。總成交金額方面，2月份共錄得約72.55億元，較上月急升約77%，主要因月內錄得多宗大額成交所帶動，當中商舖類別表現最為突出，月內錄得共9宗逾億元成交中，商舖類別佔逾六成。

他續稱，備受關注的商舖市場，在2月份錄得買賣宗數佔約86宗，涉及總成交金額約37.98億元，分別按月上升約50%及約77%，反映投資者甚為看好全面通關後商舖反彈力強，且回報穩健。

核心消費區舖位亦連續錄得成交，市場消息指，旺角亞皆老街16至16B號旺角商業大廈地下E舖及1樓至4樓，總面積約1.7萬方呎，市傳以約3.5億元易手。資料顯示，物業曾獲著名火鍋店租用作旗艦店，高峰期月租達逾90萬元，2016年遷出後分拆出租，現獲3間食肆租用。