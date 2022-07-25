工商舖市況｜利嘉閣：料下半年舖位買賣反彈兩成 工廈需求不減 商廈略跑輸大市

今年初疫情重擊工商舖市道，幸而踏入次季，疫情轉穩，工商舖交投亦見回暖，逐步收復首季跌勢。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，展望下半年，只要疫情持續受控，倘逐步通關有望的話，整體工商舖可承接次季的反彈勢頭，下半年登記量可望較上半年錄得升幅，物業買賣登記量料升6%，上試2,800宗水平。至於涉及成交金額，料在商廈拖低下，或失守500億關口，料錄495億元，按半年或微跌1%。至於工、商、舖3大範疇，估計以店舖的買賣登記量升幅最顯著，相信隨著新一期消費券下月發放，配合暑期消費旺季，店舖買賣登記量可望反彈逾兩成；工廈物業則受惠活化措施，新式工廈靈活多用途的特質仍受市場歡迎，估計需求不減。至於商廈則受累仍未通關之前及息口趨升影響，表現會略為跑輸大市。

上半年工廈買賣登記佔最多 錄 1560 宗

據土地註冊處資料顯示，截至今年6月30日為止，上半年全港共錄2,637宗工廈、商廈及店舖物業買賣登記，涉及登記金額達500.52億元，較去年下半年的3,260宗及865.23億元，分別減少19%及急跌42%。若按年同比，則分別大減27%及25%；量值齊跌主要是受首季第五波疫情大爆發拖累，而股市大跌及美息趨升亦成為絆腳石之一。在工商舖3類物業中，今年上半年工廈的買賣登記宗數明顯較多，共錄1,560宗，佔整體比率59.2%，商廈及店舖則分別錄得438宗及639宗買賣登記，佔比各約16.6%及24.2%。