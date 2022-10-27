工商舖市況｜利嘉閣：第3季登記1032宗 創九季新低

據利嘉閣(工商舖)地產資料所得，今年9月全港共錄303宗工商舖物業買賣登記(數字主要反映2至4星期前市場實際狀況)，較8月的367宗下跌17%，創28個月以來新低，險守300宗關口。而第3季為今年之中最淡的一季，季內工商舖合共只錄得1,032宗買賣登記，較第二季的1,334宗跌近23%，創自2020年第3季以來的9個季度新低。至於月內買賣合約總值只有37.21億元，按月急挫94%，主因前月有3宗合共527.39億元的疑屬內部轉讓巨額登記抽高基數所致，倘撇除相關登記後，月內實際登記總值跌幅約23%。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，工商舖低迷時期在第3季持續浮現，冀施政報告塵埃落定後，挾搶企業、振經濟的大方向，可一併激活今季市道。

細價工廈登記最活躍 按工商舖3個物業類別劃分，工廈按月登記量跌幅相對較少，而按月交投佔總體比率亦進一步升至近57%。9月全月工廈共錄得172宗登記，按月跌13%，而月內買賣登記總額則相應減少17%，錄得17.33億元。當中仍以細價工廈登記較活躍，其中銀碼介乎200萬至500萬元以內者，錄72宗，為買賣最活躍的銀碼層，惟按月跌9%；而500萬至1,000萬元以內者則逆市升7%，月內錄45宗登記。

三 類中 商廈買賣跌幅最大 商廈買賣登記量跌勢持續，連跌4個月並創近半年新低。9月份商廈買賣登記只有52宗，按月再挫26%，為3類物業中跌幅最大項目。當中登記量跌幅集中在細價商廈，其中200萬元以下者，9月份大減70%至只有3宗登記；200萬至500萬元以內者亦下跌41%至17宗，反映細價商廈入市步伐亦見轉慢。此外，月內商廈買賣登記總額急挫98%，至只有8.05億元，主要涉及前述巨額登記拉高前月基數使然。

至於店舖買賣登記量，再次出現回落的情況，進一步失守80宗水平，9月店舖買賣登記量按月減少兩成，只錄得79宗，創下近半年來低位。另外，因應8月有一宗大額商埸登記扯高金額，故導致9月份店舖買賣登記總額大減57%，只錄得11.83億元，創下自2020年7月以來的22個月最少。