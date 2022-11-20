工商舖市況｜加息推動轉買為租 10月錄約1563宗租賃 價量平穩

環球經濟進入加息周期，影響買家入市態度轉趨審慎，紛紛轉買為租，令租賃市場價量平穩向升。據中原(工商舖)資料顯示，10月份市場共錄得約1563宗工商舖租賃成交，涉及總金額約1.04億元，按月分別微升約1.69%及14.28%。該行認為，本地疫情持續穩定，加上月內提出的施政報告的一系列措施，令工商舖租賃市場氣氛轉趨回暖。

10 月工商舖租賃成交金額 按月升近一成半 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，整體工商舖租賃市場出現價量齊升的走勢，數據顯示10月份市場共錄得約1,563宗工商舖租賃成交，與上月宗數相若，微升約1.69%；對比2021年同期亦稍為上升約3.37%。而10月總租賃成交金額錄得約1.04億元，比上月回升近一成半，按年同期則輕微下滑約0.95%，反映不少租戶看準工商舖物業租賃市場處於調整期，趁勢於疫市下找尋合適物業，或順勢續租節省成本。當中成交包括葵涌葵昌路51號九龍貿易中心B座18至21樓全層及22樓01至09室，涉及樓面面積約11.7萬方呎，市傳獲跨國大型投資銀行以每月約320.12萬元續租，租期3年。

工廈租賃價量升幅最顯著 潘志明續稱，在3個範疇中，按月租賃成交宗數及金額，以工廈升幅最為顯著。資料顯示，10月份工廈市場共錄得約763宗租賃成交，對比9月份反彈約16.13%，按年亦遞增約5.38%；成交金額呈向好趨勢，10月份總成交金額錄得約2375萬元，按月急升約三成，較去年10月同期亦上揚近兩成；箇中原因之一是工廈活化後的物業因質素上乘且用途多元化，成為娛樂、文化創意產業租客的追捧對象，其中新蒲崗全新活化工廈Artisan Hub月內連錄多宗全層租賃成交，分別為地下、2樓至3樓、6樓及8樓，平均呎租由18至25元不等。

投資物業成本升 帶動租賃需求 他認為，雖然美國聯儲局連續4次加息，令投資市道蒙上陰霾，買家採取觀望狀態，放緩入市步伐，但因應投資物業成本上升，不少企業及商戶傾向先租後買，故帶動租賃需求有所上升。他又預期，隨著施政報告出台，著重吸納人才及企業，預測屆時會形成對寫字樓的龐大需求。另一方面，年尾將近，不少零售及餐飲行業需為聖誕新年檔期作部署，加上政府為入境旅行團提供針對性安排，若旅客重臨料可帶動租務交投。