工商舖市況｜加息陰霾下仍樂觀 利嘉閣：5月工商舖買賣錄454宗 6月有力試衝600宗

據利嘉閣(工商舖)地產資料顯示，今年5月全港共錄454宗工商舖物業買賣登記(數字主要反映2至4星期前市場實際狀況)，較4月的370宗上升23%，連升2個月、創近4個月最多，而月內買賣合約總值錄得165.97億元，按月急升逾1.9倍，主因是月內有整幢商廈所拆成的23宗疑似內部轉讓登記，合共涉及98.45億元所帶動。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年認為，隨著疫情改善，工商舖一二手市場重現活力，即使在加息陰霾，仍屬市場可接受範圍，料後市仍然相對樂觀。

5 月工廈錄 242 宗登記 按月升 25% 在工商舖3個物業類別中，工廈按月登記量終見回升，按月交投佔總體比率亦升至53%，5月全月工廈共錄得242宗登記，按月升25%，為3個月來最多。商廈買賣登記量升勢則持續最突出，連月創下今年新高，5月份商廈買賣登記錄99宗，按月再增27%，屬半年來高位。至於店舖買賣登記量，同樣連升2個月，5月錄得113宗買賣登記，為4個月以來首度重越百宗水平，反映疫情改善下，零售消費市道回暖。