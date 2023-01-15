工商舖市況｜去年買賣宗數創24年新低 12月成交金額最差 中原：料今年商舖先受惠

受到第五波疫情、俄烏戰爭、加息步伐不斷等各項利淡因素影響，2022年投資氣氛未見明朗；而踏入12月，多番傳來通關消息，工商舖買賣宗數得以止跌回升。據中原(工商舖)資料顯示，2022年12月錄得約230宗工商舖買賣成交，總成交金額約30.20億元，金額為全年最低；而2022年全年工商舖買賣成交宗數錄得約4,016宗，總金額錄得約862.90億元，對比2021年全年下跌近四成，成交宗數則創1999年後新低。

今年首季見起色 商舖先行 中原(工商舖)認為，隨著兩地正式實施免檢疫通關，工商舖氣氛將會轉活，預計2023年首季工商舖市場會見起色，當中商舖市場會最先受惠，料消費人流顯著增加，而餐飲和零售等行業直接受惠，加上旺角洗衣街與亞皆老街交界商業用地已開始招標，其招標反應料將帶動工商舖投資氣氛，料2023年整體買賣交投量，比2022年將有約六成升幅，達至逾6,350宗水平，整體成交金額可達約1,050億元。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，2022年工商舖市場受疫情重創，加上本港進入加息周期，影響投資者心態，不少投資者及發展商均選擇沽貨套現，以轉投其他渠道獲取更豐厚回報，故拖累工商舖買賣交投量創自1999年後新低記錄。例如，位於銅鑼灣怡和街19至31號樂聲大廈地下1A1及1A2號地舖，作價以約4,680萬元沽出，而翻查記錄，該地舖原業主為資深投資者，早年以約1,280萬元購入該大廈地下多組舖位，連同是次交易合共套現約8,480萬元，帳面獲利約7,200萬元，或升值逾5.6倍。