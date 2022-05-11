工商舖市況｜受惠東鐵過海段 尖東商廈呎價上調 港晶中心高層戶意向價約3200萬

東鐵線過海段即將於本月15日通車，原先為紅磡終點站將延長至會展站及金鐘站，屆時由紅磡站至會展站及金鐘站，只需5分鐘及7分鐘。市場憧憬過海時間縮短，交通更為便利，將會刺激沿線物業租售價格，有業主預料紅磡站一帶物業將最為受惠，遂將旗下的尖東加連威老道港晶中心高層單位放售，並委託中原（工商舖）為獨家代理，意向價約3,200多萬元，同時亦作招租，意向呎租約28元。

放售兼放租 叫租較上手低約 7% 中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，是次獨家放售物業位於尖沙咀東部加連威老道100號港晶中心12樓11室，面積約2,611方呎，業主叫價約3,263.8萬元，呎價約12,500元，同時業主亦有意出租該物業，意向月租約7.3萬元，呎租約28元，回報率約2.6厘。據資料顯示，該單位上手月租約7.8萬元，呎租約30元，較是次呎租叫價下調約7%，而業主於去年10月以約2,232萬元購入，呎價約8,550元。據資料顯示，去年港晶中心成交呎價大致由約8,000至9,000元不等，惟今年東鐵過海段即將開通，迅即帶動其價格上調，現時該幢物業放盤叫價大多維持在每方呎約12,000元至12,500元不等。