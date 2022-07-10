工商舖市況｜工業物業帶動 6月錄約444宗工商舖買賣 連升4個月

第五波疫情高峰期退去，投資者陸續重返市場，其中工商舖物業受惠多項政策，入市成本降低，近月受投資客追捧。據中原(工商舖)統計，6月份工商舖市場共錄得約444宗買賣成交，對比5月份輕微增長約一成，同時亦是自今年3月起連續第4個月錄得升幅，反映工商舖市場投資氣氛有所改善，更形成入市趨勢。中原(工商舖)指，第五波疫情已逐漸緩和，振興經濟環境為當前急務，加上新特首剛上場，定必有連串新措施及政策出爐，相信對本港經濟市道會有所刺激，預計工商舖市場氣氛亦可跟隨大市而持續改善。

6 月工廈佔約 288 宗 佔總數逾六成 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，中原(工商舖)數據顯示，6月份市場共錄得約444宗工商舖買賣成交，成交金額錄約79.11億元，按月遞減約29%，主要因6月份欠缺相對較大額的買賣成交，當中最大宗買賣成交為華創建投以約13.6億元，向資深投資者林子峰購入大埔運頭塘商場成交個案。潘志明指出，6 月份成交量上揚主因工廈物業相對較突出，當中約有288宗為工廈買賣個案，較5月上升約17%，同時佔總成交宗數逾六成，足見工廈自用投資價值受肯定，吸引買家頻頻入市。而商舖市場6月則約有99宗買賣成交，與上月相若，成交金額則由28.25億元上升至約38.26億元，反映6月份舖位大額成交增多。至於商廈市場表現持續疲弱，買賣宗數在低位徘徊，全月僅錄得約57宗買賣，按月輕微下跌2宗，成交金額亦由約14.37億元減少至約10.02億元。