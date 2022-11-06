工商舖市況｜持續加息影響氣氛 10月錄253宗工商舖買賣 今年單月第2低

政府公布今年第3季本地生產總值較上年同期實質下跌4.5%，反映經濟復甦步伐緩慢，加上外圍環境轉差，各國央行持續加息，令市場觀望氣氛濃厚。據中原(工商舖)統計，10月份工商舖物業買賣成交錄得253宗，按月微升2.84%，僅次於上月新低，總成交金額則錄得約41.2億元，按月大減約67.36%。該行預測，股票市場頻繁波動及銀行拆息持續上升，投資者對本港工商舖投資市場持保守觀望態度，預料工商舖市場交投氣氛持續淡靜，料明年首季才見改善。
寫字樓買賣略見起色 惟量升價跌
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據該行資料顯示，10月份市場共錄得約253宗工商舖買賣個案，對比9月份稍為上升約2.84%，而成交數字實際仍處於低水平，再次跌破300宗水平，暫為2022年第2低，按年同期比較更遞減約37.37%。金額方面，在矚目大額成交宗數欠奉下，10月總成交金額錄得約41.2億元，按月下跌約67.36%，相對與去年同期亦見萎縮，下滑約45.68%。他指出，在工商舖3個範疇中，寫字樓買賣市場先見起色，買賣亦呈量升價跌情況，月內錄得約35宗成交，對比9月份回升近三成半，涉及成交額錄得約7.8億元，對比上月的75.12億元(當中包括高銀金融國際中心成交金額約70億元)大幅下跌近90%；同時，入境限制放寬令市場憧憬商務往來復常，當中有名人亦趁機沽貨獲利。土地註冊處資料顯示，中環威靈頓街99號威基商業中心15樓02室，面積約816方呎，以約850萬元易手，平均呎價約10,417元。
潘志明認為，整體工商舖市場交投氣氛將會持續低迷，主因本港銀行持續跟隨美國聯儲局加息步伐，買家入市意欲必受影響，同時投資者入市時會尋求回報更高投資選項，足以令買賣雙方陷入拉鋸局面，短期寫字樓買賣市場亦將會受影響。幸好，本港疫情漸趨穩定，預料市場消化加息因素後，明年首季工商舖前景會見改善。
10月工商舖買賣成交宗數
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工廈(約宗)
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寫字樓(約宗)
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商舖(約宗)
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工商舖總數(約宗)
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2022/10
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143
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35
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75
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253
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2022/9
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158
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26
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62
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246
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2022/8
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199
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26
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117
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342
資料來源：中原(工商舖)及市場資訊
10月工商舖買賣成交金額
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工廈(約億元)
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寫字樓(約億元)
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商舖(約億元)
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工商舖總數(約億元)
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2022/10
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21.37
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7.80
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12.03
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41.20
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2022/9
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30.70
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75.12
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20.44
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126.26
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2022/8
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24.47
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6.88
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27.28
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58.63
資料來源：中原(工商舖)及市場資訊