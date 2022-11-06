工商舖市況｜持續加息影響氣氛 10月錄253宗工商舖買賣 今年單月第2低

寫字樓買賣略見起色 惟量升價跌

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據該行資料顯示，10月份市場共錄得約253宗工商舖買賣個案，對比9月份稍為上升約2.84%，而成交數字實際仍處於低水平，再次跌破300宗水平，暫為2022年第2低，按年同期比較更遞減約37.37%。金額方面，在矚目大額成交宗數欠奉下，10月總成交金額錄得約41.2億元，按月下跌約67.36%，相對與去年同期亦見萎縮，下滑約45.68%。他指出，在工商舖3個範疇中，寫字樓買賣市場先見起色，買賣亦呈量升價跌情況，月內錄得約35宗成交，對比9月份回升近三成半，涉及成交額錄得約7.8億元，對比上月的75.12億元(當中包括高銀金融國際中心成交金額約70億元)大幅下跌近90%；同時，入境限制放寬令市場憧憬商務往來復常，當中有名人亦趁機沽貨獲利。土地註冊處資料顯示，中環威靈頓街99號威基商業中心15樓02室，面積約816方呎，以約850萬元易手，平均呎價約10,417元。