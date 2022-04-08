工商舖市況｜新式工廈銷情理想 都薈METRO系列一周錄3宗成交

都薈METRO系列的GRAND METRO、METRO 8及STAR METRO，在過去一周內合共錄得3宗成交。

新式工廈入場費比傳統工廈相宜，加上用途靈活多變兼回報穩健，近年成為不少投資新手的首選。聯誠建築旗下新式工廈品牌系列——都薈METRO，近期銷情向上，項目由中原（工商舖）獨家代理，在過去一周內，都薈METRO系列的GRAND METRO、METRO 8及STAR METRO，合共促成3宗成交，當中有用家轉租為買個案，反映新式工廈無懼疫情影響，承接力強勁。

新型工廈具發展潛力 中原（工商舖）工商部區域營業董事何芳表示，葵涌屬傳統工業區，近年有不少發展商藉著活化工廈政策，積極申請將項目重建或活化，成為新型工廈或數據中心，大大提高發展潛力。何芳指出，都薈METRO系列內的METRO 8，剛錄得買賣成交，該單位位於葵豐街2至16號鍾意恆勝中心中層戶，面積約193方呎，以約132萬元易手，平均呎價約6,839元。

租開迷你倉 見銀碼細 轉租為買 據悉，買家原本租用同區迷你倉，有感工作室用途更多元化，加上入場銀碼細，逐決定入市。目前單位市值租金約5,500元，如日後作長線投資，料可享回報達5厘。另外，該買家同步選用發展商提供的10年按揭計劃，申請四成按揭後發現租金足以支付按揭供款，值博率不俗。

GRAND METRO 及 STAR METRO各 售出一伙 何芳又指出，GRAND METRO及STAR METRO亦各售出2伙，分別是GRAND METRO高層單位，面積約243方呎，成交價約175萬元，平均呎價約7,201元；STAR METRO亦為高層戶，面積約95平方呎，成交價約63萬元，折合呎價約6,632元。