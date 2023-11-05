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地產
2023-11-05 16:04:29

工商舖市況｜施政報告欠驚喜 10月買賣宗數僅196宗 重返3年前疫情水平

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工商舖市場持續萎縮，10月份單月買賣成交宗數再創年内新低，共錄約196宗，重返3年前疫情水平。(資料圖片)

工商舖市場持續萎縮，10月份單月買賣成交宗數再創年内新低，共錄約196宗，重返3年前疫情水平。(資料圖片)

工商舖市場持續萎縮，最新單月買賣成交宗數再創年内新低。據中原(工商舖)資料顯示，10月份共錄得約196宗工商舖買賣成交，重返20202月跌穿200宗的水平。該行認為，上月市場觀望氣氛濃厚，靜待施政報告出場，以致工商舖成交量滯止，而隨著施政報告推出，當中亦有不少措施利好工商舖市場，相信可挽回投資者信心，對整體後市仍然審慎樂觀。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計10月份市場僅錄得約196宗工商舖買賣成交，涉及總金額約26.99億元，按月分別下跌約9%及約39%，按年同期對比，亦未見有改善，分別下調約22%及約34%。同時，在三大範疇中，商舖表現跌幅最大，10月份商舖買賣宗數由前月約65宗，下挫約35%至約42宗，成交金額亦僅錄得約7.42億元，按月大幅減少約56%，加上月内缺乏大手買賣支持，僅錄得1宗逾億元成交，為星資基金以約3.5億元沽出深水埗欽州街94號黃金數碼廣場，面積共約15,946方呎，成交呎價約1.19萬元。該基金於2014年舖市高峰期以約6.5億購入物業，是次易手帳面虧損約3億元，貶值幅度約46%

10月份僅錄得1宗逾億元商舖成交，星資基金以約3.5億元沽出深水埗黃金數碼廣場，是次轉手帳面虧損約3億元，蝕幅約46%。 工商舖三大範疇中，商舖表現跌幅最大，10月份錄約42宗，按月下挫約35%。(資料圖片)

商廈買賣按月微升8%

寫字樓方面，買賣走勢有輕微上升，潘志明指，10月份錄得約26宗商廈買賣個案，按月上升約8%，對比按年同期則下跌約25%，但月内交投氣氛不俗，連錄多宗逾億元成交，當中較矚目為港島區指標商廈，如銀建國際沽出灣仔港灣道1號灣仔會展廣場辦公大樓49010209室，面積共約6,889方呎，成交價約2億元，平均呎價約2.9萬元，新買家為江西銅業。至於工廈，10月份買賣成交宗數與9月相若，錄得約128宗，涉及成交金額則有12.37億元，升幅約14%，惟與去年同期相比，仍然有約42%的差距。

施政報告提出發展「總部經濟」，料可吸引更多投資者進駐本港，帶動寫字樓需求上升。(資料圖片)

施政報告提出發展「總部經濟」，料可吸引更多投資者進駐本港，帶動寫字樓需求上升。(資料圖片)

預期商廈率先受惠 地舖價值升

潘志明分析，10月份市場觀望氣氛濃厚，不少投資者均趨向政府發表施政報告後，再部署投資方向，故令買賣交投減少，而報告推出後，當中「搶企業、搶人才」、發展「總部經濟等方針，相信可吸引更多投資者、海外及國內企業進駐本港，帶動寫字樓需求上升，相信未來商廈市況會率先受惠；而報告中關於市區重建。放寬強拍門檻及規劃發展等，將會帶動地舖價值提升。

此外，美國聯儲局新近公布暫停加息，市場對加息疑慮即時消除，並憧憬聯儲局來年開始步入減息週期，亦有望重拾投資者信心，加上施政報告中利好更多資金流通，預料整體工商舖買賣交投氣氛會逐步回暖。

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