工商舖市況｜施政報告欠驚喜 10月買賣宗數僅196宗 重返3年前疫情水平

工商舖市場持續萎縮，最新單月買賣成交宗數再創年内新低。據中原(工商舖)資料顯示，10月份共錄得約196宗工商舖買賣成交，重返2020年2月跌穿200宗的水平。該行認為，上月市場觀望氣氛濃厚，靜待施政報告出場，以致工商舖成交量滯止，而隨著施政報告推出，當中亦有不少措施利好工商舖市場，相信可挽回投資者信心，對整體後市仍然審慎樂觀。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計10月份市場僅錄得約196宗工商舖買賣成交，涉及總金額約26.99億元，按月分別下跌約9%及約39%，按年同期對比，亦未見有改善，分別下調約22%及約34%。同時，在三大範疇中，商舖表現跌幅最大，10月份商舖買賣宗數由前月約65宗，下挫約35%至約42宗，成交金額亦僅錄得約7.42億元，按月大幅減少約56%，加上月内缺乏大手買賣支持，僅錄得1宗逾億元成交，為星資基金以約3.5億元沽出深水埗欽州街94號黃金數碼廣場，面積共約15,946方呎，成交呎價約1.19萬元。該基金於2014年舖市高峰期以約6.5億購入物業，是次易手帳面虧損約3億元，貶值幅度約46%。