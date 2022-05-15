工商舖市況｜旺角窩打老道地下至2樓招租 意向月租約46萬元

旺角區是本地主要購物及娛樂重地，消費力集中，不少零售及消費企業都希望落戶該區，以拓展業務。新近有業主看好後市，將旺角窩打老道地下至2樓逾1.3萬方呎樓面，連同外牆大型廣告位推出市場招租，意向月租約46萬元。中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事鄭莉澄表示，上述招租物業位於旺角窩打老道61至63號地下入口連1樓及2樓，地下入口面積約200方呎，設有升降機上落，1樓及2樓面積同為約6,500方呎，總面積約13,200平方呎，意向月租約46萬元，貼近市價水平。
可一併或獨立租用
鄭莉澄稱，物業可以一併或獨立租用，若只租用地下入口及1樓，月租約25萬元；若單一承租二樓，月租則約21萬元，業主可提供免租裝修期優惠，彈性配合用家需要。她補充，物業早前由渣打銀行以每月約31.5萬元租用，現已交吉，而1樓及2樓分別設有大型外牆廣告位，宣傳效果顯著，對餐飲、教育及零售陳列等行業最為有利。
鄰近洗衣街商業用地
鄭莉澄續稱，上述放租物業位處窩打老道及太平道交界，四周被住宅及學校包圍，與現行賣地計劃新推出的洗衣街商業用地僅一街之隔，該地皮將可作逾百萬方呎樓面的大型商業項目，落成後為該地段帶來龐大穩定的客源，消費群聚集。此外，現時該地段甚少逾萬呎樓面供應，是次放租叫價合理。