工商舖市況｜毗鄰「龍城」區重建項目 九龍城侯王道兩幢舊樓招標 市值估約3億

隨著九龍城鐵路網絡開通，該區不少舊樓物業愈來愈具重建價值，有舊樓業主見近期樓市氣氛向好，趁機全幢招標放售。由仲量聯行獨家代理招標放售的九龍城侯王道93及95號兩幢舊樓，物業業主已併購逾4年，獲得全數完整業權，截標日期為7月8日（周五）中午12時，市場人士估計物業市值約3億元。

日後可重建為商住物業 兩幢4層高物業建於1952年，地下為商舖，樓上為住宅，將以交吉及現有狀況出售，上述物業佔地約3,042方呎，地盤闊度超過50呎，深度約60呎，可以最大地積比率為9倍重建發展。而根據馬頭角分區大綱圖編號S/K10/28，物業現址劃為「住宅（甲）2類」用途，可作住宅連商舖基座發展。