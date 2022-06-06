工商舖市況｜毗鄰「龍城」區重建項目 九龍城侯王道兩幢舊樓招標 市值估約3億

隨著九龍城鐵路網絡開通，該區不少舊樓物業愈來愈具重建價值，有舊樓業主見近期樓市氣氛向好，趁機全幢招標放售。由仲量聯行獨家代理招標放售的九龍城侯王道93及95號兩幢舊樓，物業業主已併購逾4年，獲得全數完整業權，截標日期為7月8日（周五）中午12時，市場人士估計物業市值約3億元。
日後可重建為商住物業
兩幢4層高物業建於1952年，地下為商舖，樓上為住宅，將以交吉及現有狀況出售，上述物業佔地約3,042方呎，地盤闊度超過50呎，深度約60呎，可以最大地積比率為9倍重建發展。而根據馬頭角分區大綱圖編號S/K10/28，物業現址劃為「住宅（甲）2類」用途，可作住宅連商舖基座發展。
毗鄰「龍城」區重建計劃項目
仲量聯行資本市場部資深董事梁瑋麟表示，根據市區重建局於上月月27日公布啟動九龍城「龍城」區衙前圍道/賈炳達道發展計劃（KC-017）的法定規劃程序，九龍城的大型重建計劃已正式開始，而是次標售的物業正正毗鄰該重建計劃，料將受惠於將來發展項目及其優化配套。若買家日後能成功併購相連的一排舊樓，料可進一步擴大地盤發展規模。此外，上述物業鄰近九龍城廣場及九龍寨城公園，步行往宋皇臺港鐵站B3出口僅4分鐘，交通便捷，日後重建作住宅發展，將備受買家追捧。