工商舖市況｜港島東商廈呎價低水 柴灣東貿廣場中層3相連戶 意向呎價7500元起

港島東商業區普遍呎價較港島核心區相宜，與目前發售中的東九龍及西九龍一手商廈相比，具一定競爭力，其中柴灣區更有個別呎價叫價低於1萬元的甲廈可供選擇，是不少投資者及用家尋寶之選。中原（工商舖）工商部高級資深分區營業董事黃啟成表示，現有一個獨家放售物業位於柴灣利眾街24號東貿廣場16樓A室及B至C室，總面積約4,930方呎，屬3個相連單位，每戶均可觀望城市景及山景，意向呎價由7,500元起。

他續稱，3個單位由兩位業主各自持有，A室面積約1,640方呎，過去一直由業主自用，若買家買入作長線投資，業主可考慮售後租回，以市值呎租23至25元計算，租金回報可高達3.6厘以上。另一業主持有的B及C室，總面積約2,990方呎，將連租約放售，現時租客是貿易公司以呎租約25元租用，租約於今年9月屆滿。另外，買家可獲配售私家車車位。