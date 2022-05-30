工商舖市況｜港島甲廈空置率4月錄9.57% 仍處高位

第五波疫情陰霾逐漸散去，惟市場復甦步伐緩慢，不少企業對承租寫字樓物業抱持觀望態度，防範第六波疫情來臨，港島區甲廈空置率仍處於高位。據中原（工商舖）統計，4月份香港區整體甲廈空置率按月僅下跌0.02%至9.57%，當中灣仔區因新建成商廈相繼落成，令空置率提升至12.6%，增幅約0.24%，屬港島區甲廈空置率最大升幅的區域。中原（工商舖）預料，確診數字回落，加上東鐵線過海帶動，將刺激傳統核心區甲廈租務交投，預料下月港島區整體甲廈空置率會持續改善，而灣仔區甲廈空置率亦會有所緩和

利嘉閣： 4 月商廈買賣登記 78 宗 創今年新高

另外，利嘉閣（工商舖）地產商業、商舖及投資部營業董事徐康達表示，商廈買賣登記已在首季見底，經4月反彈後，料5月重越百宗的相對高水平，而6月可續看俏。據土地註冊處數據顯示，2022年4月份全港共錄78宗商廈買賣登記﹙數字主要反映2至4星期前商廈市場實際市況﹚，較3月份的49宗大增59%，為連跌4個月後首現反彈，並創今年以來的高位。

4月份商廈登記實現量值齊升，當中成交金額更激增1.74倍，主因是5,000萬元以上大額登記急升，帶動四月商廈買賣登記金額重上20.54億元，為連跌3個月後，一舉反彈至今年新高。至於4月份最矚目的單一登記項目，為灣仔會展廣場辦公大樓21樓2室，涉及合約金額2.02億元，而同址的22樓2室及23樓2室，同樣各以2.02億元登記。