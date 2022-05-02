工商舖市況｜灣仔協生大廈罕有全層放售 意向價約6,000多萬元

隨著第五波疫情回穩，本港經濟活動逐漸回復，經濟前景再現曙光，帶動整體寫字樓市場氣氛向好。新近有業主看好市況，將灣仔協生大廈罕有全層物業推出市場放售，並委託中原（工商舖）獨家代理，意向價約6,000多萬元。中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，該獨家代理物業位於灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈3樓全層，面積約4,688方呎，意向價約6,000多萬元，平均呎價約13,000元起。物業以交吉形式出售，可以買賣公司形式交易，而業主亦有為物業翻新增值，附全新寫字樓裝修及分體式冷氣，並設有茶水間、獨立洗手間等，方便準買家節省時間及成本。

此外，物業雖位處大廈低層，但面向修頓球場，景觀開揚，加上約70呎廣闊櫥窗，採光度大增之餘，亦可收宣傳推廣之效。該層負重約4kPa，備有130A三相電力，料可吸引更多不同類型租戶進駐，尤其合社團或教會，而現時該廈市值呎租約40至45元。