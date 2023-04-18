工商舖市況｜灣仔皇悅酒店逾萬方呎地庫 獲高檔中菜品牌斥50萬承租

中原(工商舖)商舖租賃部分區營業董事鄧銘揚表示，該租務成交位於灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店地庫第二層，舖位面積約10,613方呎，月租約50萬元，租約為期3年。據了解，該舖位交吉近5個月，前租客同樣經營中菜餐廳，而自本港落實通關後，有外國品牌看好香港餐飲消費力強勁，加上預期通關後商舖市場會率先反彈，遂大舉進軍香港，因而新近落實進駐該舖位。

疫情後旅遊業復甦，旅客增多，加上本土消費見熾熱，市面消費及餐飲氛圍逐漸升溫，帶動餐飲行業迎來新轉機，紛紛積極擴展業務。港島區近期錄得多宗大型餐飲行業承租大樓面的租務個案，當中一宗更由中原(工商鋪)促成，涉及舖位為灣仔皇悅酒店地庫，面積逾萬方呎，成交月租約50萬元，新租客為中菜餐廳。

鄧銘揚稱，由於不少餐飲品牌看好香港前景，加上目前個別招租中的舖位叫價仍見吸引，因而吸引不少品牌落戶。灣仔駱克道57至73號香港華美酒店1樓A及B號舖，涉及舖位總面積約6,600方呎，近期亦獲承租，月租約30萬元，新租客經營湘菜；而銅鑼灣羅素街2至4號2000年廣場3樓，總面積約5,200方呎，同以每月約30萬元獲餐飲品牌承租。

鄧銘揚指，隨著通關後旅客重返，經濟復常，餐飲業整體動力仍向上，本地及外地商戶紛紛物色優質舖位開業。政府開始派發消費券，將進一步刺激消費，加上接近五一黃金周，届時有更多内地客訪港，商業活動更暢旺，有望率先帶動餐飲業租賃市場，預期會有更多餐飲品牌承租大樓面，成交量逐漸增多。

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