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地產
2022-12-20 11:11:00

工商舖市況｜火炭工商廈逾1.4萬呎連租約罕放 意向價9089萬

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火炭中建電訊大廈屬於工商綜合大樓，現有一個面積逾14,000方呎低層物業，連租約放售，屬市場罕有放盤。

火炭中建電訊大廈屬於工商綜合大樓，現有一個面積逾14,000方呎低層物業，連租約放售，屬市場罕有放盤。

火炭屬傳統工廈區，隨著近年區內物業逐步轉型，以及周邊愈來愈多新屋苑落成，令區內工商廈物業受到關注。新近有業主委託代理放售火炭中建電訊大廈低層一個逾萬呎單位，屬市場罕有放盤物業，而大廈配套齊備完善，故向來承租力強。

連租約放盤 近火炭站

利嘉閣(工商舖)地產聯席董事鄧皓表示，上述放售物業位於火炭禾盛街11號中建電訊大廈低層，物業全層建築面積約14,427方呎，業主意向售價9,089萬元，平均呎價約6,300元，連現有租約放售。由於該廈位處火炭核心區，鄰近港鐵火炭站，毗鄰即將於明年3月入伙的新盤星凱‧堤岸，交通和生活配套方便。他續指，於1996年入伙的中建電訊大廈屬於工商綜合大樓，樓高26層，每層共有9個單位，每個分間單位面積約逾1,000方呎，每戶配備獨立冷氣系統，大廈分別設有6部客梯及2部貨梯，車場可入40呎櫃，設有氣派雲石大堂，整體配套完善，因而受區內用家歡迎，吸引不少知名實力企業進駐。

中建電訊大廈鄰近港鐵火炭站，附近生活配套亦齊全。

中建電訊大廈鄰近港鐵火炭站，附近生活配套亦齊全。

呎價較周邊同級物業低水

鄧皓補充，由於承租力強，該廈放盤量一直不多，導致買賣交投甚少，未能刺激價格隨大市上升。以周邊同等級數的石門達利廣場為例，本年初有一個中層單位錄得成交，呎價達7,000元以上，可見中建電訊大廈樓價仍處於低水，故是次放售物業具有升值潛力。此外，火炭區內將有多個屋苑相繼落成，包括旭禾苑、彩禾苑及星凱‧堤岸等，估計區內常駐人口將增加近3萬人，帶來龐大經濟效益；而火炭區其他規劃亦陸續展開，有利於資金流入，預料該區樓價將會穩步上揚，成為投資者的新選擇。

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