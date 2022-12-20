工商舖市況｜火炭工商廈逾1.4萬呎連租約罕放 意向價9089萬

火炭屬傳統工廈區，隨著近年區內物業逐步轉型，以及周邊愈來愈多新屋苑落成，令區內工商廈物業受到關注。新近有業主委託代理放售火炭中建電訊大廈低層一個逾萬呎單位，屬市場罕有放盤物業，而大廈配套齊備完善，故向來承租力強。

連租約放盤 近火炭站 利嘉閣(工商舖)地產聯席董事鄧皓表示，上述放售物業位於火炭禾盛街11號中建電訊大廈低層，物業全層建築面積約14,427方呎，業主意向售價9,089萬元，平均呎價約6,300元，連現有租約放售。由於該廈位處火炭核心區，鄰近港鐵火炭站，毗鄰即將於明年3月入伙的新盤星凱‧堤岸，交通和生活配套方便。他續指，於1996年入伙的中建電訊大廈屬於工商綜合大樓，樓高26層，每層共有9個單位，每個分間單位面積約逾1,000方呎，每戶配備獨立冷氣系統，大廈分別設有6部客梯及2部貨梯，車場可入40呎櫃，設有氣派雲石大堂，整體配套完善，因而受區內用家歡迎，吸引不少知名實力企業進駐。