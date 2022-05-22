工商舖市況｜疫下家居裝修設計需求增 旺角「裝修街」地舖連租約叫價4800萬

在疫情下，民生商舖影響相對輕微，在今年首三個月的零售指數中，本地零售市場在未能外遊及消費券刺激下，仍有不俗增長空間；而在疫情效應下，不少人因長時間在家工作，對家居環境要求提高，令室內裝修及設計的需求大增。有業主看準以裝修為主題的民生地舖具投資價值，決定放售位於旺角上海街建材段地舖，叫價約4,800萬元。

73 年以約 35 萬購入 中原（工商舖）商舖部分區營業董事殷偉昌表示，該舖位於旺角上海街652至654號金基樓地下7（N）號舖，面積約600方呎，以連租約形式出售，叫價約4,800萬元，呎價約8萬元。前業主早於1973年以約35萬元購入上址舖位，其後以遺產方式轉讓至5位業權人，原叫價約5,200萬元，經商討後決定減價約8%至約4,800萬元，以增加吸引力。該地舖現時租客開設五金店，已租用逾20年，目前月租約13萬元，租期至2024年5月，按意向價計算，其回報率約3.25厘。