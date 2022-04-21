工商舖市況｜疫情肆虐 3月工廈買賣228宗 17個月最少

利嘉閣（工商舖）地產-工商部高級營業董事朱亮恒表示，第五波疫情拖累3月及首季工廈交投脫腳，惟在疫情好轉下，盼望次季可出現較像樣的大翻身。據利嘉閣（工商舖）地產資料所得，2022年3月份全港共錄得228宗工廈物業買賣登記﹙數字主要反映2至4星期前工廈市場實際市況﹚，較2月的291宗再跌22%，連跌兩月，兼創近17個月新低。月內登記總值錄得22.91億元，按月減少5%，創近16個月最少。

一億或以上大額工廈登記逆市升 按物業價格組別作分析，在7個價格組別的工廈買賣登記中，銀碼5,000萬至1億元以內的高價組別登記量大挫100%最顯著，由前月的4宗，減至上月的零成交。另外，銀碼介乎1,000萬至2,000萬元以內的組別登記按月也大減33%，錄得26宗登記。反之，1億元或以上的大額工廈登記逆市上升，上月共錄4宗，按月漲三倍。另一方面，上月貴重工廈登記個案中，以土瓜灣義達工業大廈一籃子單位、車位及落貨位的3.5億元登記最矚目，其次是旺角中華漆廠大廈1樓至9樓連天台的2.88億元登記。

葵涌區 3 月錄 104 宗登記 惟按月跌 27% 就本行定期觀察的十個主要工業區作分析，共錄得6區下跌3區上升及1區持平的情況；當中以黃竹坑/香港仔/鴨脷洲區的跌幅最大，區內三月份買賣登記只有2宗，較二月的8宗急挫75%；而新蒲崗/黃大仙區亦錄得50%的跌幅，月內只有8宗登記。至於葵涌區上月則勁錄104宗登記，惟按月亦跌27%，保持買賣登記最旺觀察區之位，主要受惠區內生興工業大廈8樓迷你倉拆售及同區iCITY銷售登記所帶動。