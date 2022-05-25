工商舖市況｜看好通關後中環商廈潛力 振邦大廈高層戶意向價2800萬

香港從疫情中逐漸回復正常，國際航線的禁飛令也逐一解除，市場預期港府將與內地再度商討中港通關事宜，冀今年內能順利通關；而通關將可推動中外企業進駐，刺激商廈需求。中環屬本港核心商業區，由年初至今累錄約23宗商廈單位買賣成交，反映有個別買家已偷步入市，看好通關後中區商廈的升值潛力及需求，亦有業主趁勢放售中環振邦大廈高層單位，意向價約2,800萬元。

原為美容中心 有裝修 可分拆出租 中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，是次獨家放售物業位於中環皇后大道中58至60號振邦大廈9樓A室，面積約1,400方呎，叫價約2,800萬元，呎價約2萬元。據了解，業主於2011年以約1,300萬元購入，折合呎價約13,800元；由於業主一直自用作美容中心，故單位裝修簡潔亮麗，亦配備出水及去水位。除傳統寫字樓用途外，亦適合作美容、髮型屋及醫療、牙科診所等行業，租客類別多元化，加上同幢大廈內亦有經營美容中心、診所及各類樓上舖，可為同類行業帶來協同效應。馮潔玲稱，買家可將該單位分拆成兩個單位出租，滿足各類投資者及租客需要，在中環區實屬罕見。