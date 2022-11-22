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地產
2022-11-22 17:11:58

工商舖市況｜觀塘一籃子工廈銀主盤連租約放售 涉資約1.58億

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觀塘一籃子工廈銀主盤，全部均附有租約，現以一併或個別洽購形式放售，涉資共約1.58億元。(圖為觀塘鴻福工廠大廈)

觀塘一籃子工廈銀主盤，全部均附有租約，現以一併或個別洽購形式放售，涉資共約1.58億元。(圖為觀塘鴻福工廠大廈)

經濟未見明朗，樓市交投淡靜，銀主盤應運而生，並蔓延至工商舖市場。近期個別工廈先後出現銀主盤，部分早年積極換貨的業主，不敵市況變動，物業淪為銀主盤。被財務公司接管的觀塘一籃子工廈物業，新近推出市場放售，全部均附有租約，涉資共約1.58億元。

上述一籃子物業由中原(工商舖)負責代理出售，涉及4組物業，包括鴻圖道60號鴻福工廠大廈地廠，面積約10,702方呎，叫價約1億元，現時月租約19萬元，租客從事汽車美容，地廠門面闊，可入車，屬區內罕有的地廠物業。第二項物業同位於鴻福工廠大廈1B室，面積約5,729方呎，叫價約2,488萬元，月租約7.5萬元，目前該單位作共享工作間，已運作多時，甚具規模，裝修亦富特色，既有工作室，還有休憩共享空間。另一組物業位於觀塘偉業街221號美德工業大廈6D室，面積約5,497方呎，叫價約2,600萬元，月租約9萬元，物業位處開源道交界，人流甚旺，目前該物業劃分為12個獨立工作室，新近剛完成分間工作，裝修簇新，每戶設獨立洗手間，屬最受租客歡迎的間隔設計。最後一組物業位於觀塘成業街16號怡生工業中心G110室，面積約1,324方呎，叫價約698萬元，月租約2萬元，該物業部分樓面分間作多個單位，極具樓上舖概念。

代理：銀主出貨意欲大 可大膽還價

中原(工商舖)工商部高級區域營業董事劉重興表示，近期市場湧現個別工商物業銀主盤，今批一籃子物業屬質素優質的物業，銀碼選擇多元化，新買家可一併或以個別形式洽購，而每個單位均附有租約，回報由2.2厘至4.1厘不等，實屬不俗投資選擇。他又稱，由於銀主出貨意欲大，歡迎有誠意準買家大膽還價。

觀塘一籃子工商物業放售資料

物業名稱

面積(約平方呎)

單位叫價(約元)

月租(約元)

租金回報()

鴻圖道60號鴻福工廠大廈地廠

10,702

1

19

2.2

鴻圖道60號鴻福工廠大廈1B

5,729

2,488

7.5

3.6

偉業街221號美德工業大廈6D

5,497

2,600

9

4.1

成業街16號怡生工業中心G110

1,324

698

2

3.4

 

 

1.5786

 

  
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