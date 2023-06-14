工商舖市況｜觀塘創紀之城3期中層全層放售 意向價1.14億

通關後經濟活動逐漸重回正軌，5月份寫字樓物業租賃成交量隨即按月急升逾半，更創近兩年來單月新高記錄，可見企業對承租寫字樓心態轉強，加上近期政府銳意推動「起動九龍東」，並帶頭進駐區内多項甲廈樓面，使觀塘漸成為企業總部集中地之一。有感更多企業部署進駐九龍東甲廈，有業主趁勢推出觀塘甲級商廈創紀之城3期中層全層單位，並委託中原(工商舖)負責獨家代理銷售事宜，物業意向價約1.14億元。
中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，是次放售物業位於牛頭角觀塘道370號創紀之城3期10樓全層，單位面積約8,140方呎(未核實)，意向呎價約1.4萬元，涉及金額約1.14億元。馮潔玲稱，單位以現狀形式出售，可望開揚都市景，物業配備基本寫字樓裝潢及間隔。同時，創紀之城3期由新鴻基地產發展，並由啟勝管理服務有限公司管理。
不少政府部門已正式落戶該區樓面
馮潔玲指，創紀之城3期坐落於東九龍核心商業區，設有行人天橋連接創紀之城2期及牛頭角港鐵站，地理位置優越。隨著九龍東營商環境發展逐漸成熟，東九龍甲廈樓面吸納情況亦見理想。近年政府積極起動九龍東，當中不少政府部門已正式落戶該區樓面，如去年落實衞生署、產業署等機構承租包括One Kowloon、Landmark East、企業廣場5期等商廈，合共逾11萬方呎，為九龍東商廈發展作帶頭作用，並預料將會有更多部門進駐，帶動區内商業活動，令商廈物業升值潛力提升。
另一方面，觀塘巧明街大型綜合商業項目「The Millennity」合共提供20層甲級寫字樓，總樓面面積約65萬方呎，已取得入伙紙，寫字樓暫承租約三成樓面，當中租客包括金融科技公司Doo Group等，可見東九龍商業物業價值備受肯定，而創紀之城三期鮮有全層樓面放售，今番項目較為矜罕，相信將會吸引實力投資者及集團洽購作收租及自用。