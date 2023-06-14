工商舖市況｜觀塘創紀之城3期中層全層放售 意向價1.14億

創紀之城3期由新鴻基地產發展，並由啟勝管理服務有限公司管理。

通關後經濟活動逐漸重回正軌，5月份寫字樓物業租賃成交量隨即按月急升逾半，更創近兩年來單月新高記錄，可見企業對承租寫字樓心態轉強，加上近期政府銳意推動「起動九龍東」，並帶頭進駐區内多項甲廈樓面，使觀塘漸成為企業總部集中地之一。有感更多企業部署進駐九龍東甲廈，有業主趁勢推出觀塘甲級商廈創紀之城3期中層全層單位，並委託中原(工商舖)負責獨家代理銷售事宜，物業意向價約1.14億元。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，是次放售物業位於牛頭角觀塘道370號創紀之城3期10樓全層，單位面積約8,140方呎(未核實)，意向呎價約1.4萬元，涉及金額約1.14億元。馮潔玲稱，單位以現狀形式出售，可望開揚都市景，物業配備基本寫字樓裝潢及間隔。同時，創紀之城3期由新鴻基地產發展，並由啟勝管理服務有限公司管理。