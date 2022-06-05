工商舖市況｜觀塘豐業工廈持牌食堂罕放 意向月租約3.5萬

觀塘工廈林立，衍生出龐大的用膳需求，工廠食堂便是一例，新近有業主將觀塘豐業工業大廈低層一個持牌工廠食堂，連同裝潢及生財工具一併招租，意向月租約3.5萬元。中原（工商舖）工商部高級分區營業董事李文光表示，該食堂位於觀塘偉業街170號豐業工業大廈1樓A室，面積約1,526方呎，現以意向月租約3.5萬元招租，平均呎租約23元。他指出，物業設有來去水位，煤氣及100A三相電力，可連同生財工具及牌照一併出租，方便租客即時營業。該食堂在該廈屹立近40年，歷史悠久，以份量多和價錢平作招徠，累積了不少熟客，客源穩定。