工商舖市況｜觀塘豐業工廈持牌食堂罕放 意向月租約3.5萬

觀塘工廈林立，衍生出龐大的用膳需求，工廠食堂便是一例，新近有業主將觀塘豐業工業大廈低層一個持牌工廠食堂，連同裝潢及生財工具一併招租，意向月租約3.5萬元。中原（工商舖）工商部高級分區營業董事李文光表示，該食堂位於觀塘偉業街170號豐業工業大廈1樓A室，面積約1,526方呎，現以意向月租約3.5萬元招租，平均呎租約23元。他指出，物業設有來去水位，煤氣及100A三相電力，可連同生財工具及牌照一併出租，方便租客即時營業。該食堂在該廈屹立近40年，歷史悠久，以份量多和價錢平作招徠，累積了不少熟客，客源穩定。
工廠食堂牌照矜罕 觀塘現僅3個招租盤
政府早於1980年立法規管，規定工廠食堂必須領有牌照方可營業。李文光續稱，現今工廠食堂牌照愈見矜罕，根據中原（工商舖）資料顯示，觀塘區內現時僅有3個持牌工廠食堂招租，意向月租由約3.5萬元至約20萬元不等。是次招租舖位則屬最優惠盤源，加上地段極佳，該廈出租率亦不俗，附近亦有多幢工商廈物業，聚集不少上班族，餐飲需求強勁，營運食堂極具優勢。他認為，配合消費券效應，加上社交距離措施放寬，整體經濟氣氛有所回暖，租戶會率先搶佔優質舖位，預計是次舖位洽租反應會見熱烈。