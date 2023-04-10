工商舖市況｜通關刺激！3月工商舖租賃成交宗數 創1年半單月新高

工商舖市場與經濟前景息息相關，市場期待通關已久，終於在今年第一季落實，工商舖租賃市場隨即見通關效果。中原(工商舖)資料顯示，3月份共錄得約1,894宗工商舖租務個案，總成交金額約1.25億元，兩者對比2月份同樣上升約兩成，呈價量齊升局面，當中宗數更錄得自2021年8月後單月新高。意味企業對工商舖前景信心回升，願意承租物業開展或拓展業務。中原(工商舖)分析，隨著中港澳全面通關，訪港旅客人次上升，街上人流明顯增多，有助刺激消費。當中相信會以商舖先行，由餐飲行業作領頭羊，全面帶動工商舖租賃市況升溫。 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，中港澳通關推動工商舖租賃需求效應顯著，最新工商舖租務成交數據呈價量齊升走勢。據中原(工商舖)統計，3月份市場共錄得約1,894宗工商舖租務個案，對比2月份勁升兩成，比較2022年3月同期更有約43%升幅，更自2021年8月後新高(2021年8月工商舖租賃宗數錄得1902宗水平)，反映商戶對承租工商舖開業信心見回升。同時，3月份租務總成交金額為約1.25億元，按月增多約22%，按年更是急增約53%。