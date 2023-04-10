工商舖市況｜通關刺激！3月工商舖租賃成交宗數 創1年半單月新高

工商舖市場與經濟前景息息相關，市場期待通關已久，終於在今年第一季落實，工商舖租賃市場隨即見通關效果。中原(工商舖)資料顯示，3月份共錄得約1,894宗工商舖租務個案，總成交金額約1.25億元，兩者對比2月份同樣上升約兩成，呈價量齊升局面，當中宗數更錄得自2021年8月後單月新高。意味企業對工商舖前景信心回升，願意承租物業開展或拓展業務。中原(工商舖)分析，隨著中港澳全面通關，訪港旅客人次上升，街上人流明顯增多，有助刺激消費。當中相信會以商舖先行，由餐飲行業作領頭羊，全面帶動工商舖租賃市況升溫。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，中港澳通關推動工商舖租賃需求效應顯著，最新工商舖租務成交數據呈價量齊升走勢。據中原(工商舖)統計，3月份市場共錄得約1,894宗工商舖租務個案，對比2月份勁升兩成，比較2022年3月同期更有約43%升幅，更自2021年8月後新高(2021年8月工商舖租賃宗數錄得1902宗水平)，反映商戶對承租工商舖開業信心見回升。同時，3月份租務總成交金額為約1.25億元，按月增多約22%，按年更是急增約53%。
商舖物業升幅最大
潘志明指，以工商舖各範疇分析，整體租賃表現有上升跡象，當中以商舖物業升幅最大。3月份錄得約548宗舖位租賃成交，對比2月份多出約52%，按年比較更是上升約1倍，足見商戶對零售及餐飲前景相當看好，紛紛承租心儀舖位迎接新一波消費力。同時，3月份舖位租務總成交金額為6,703萬元，按月多出約75%，與2022年相比同樣增加約一倍。
他續指，至於工廈市場成交宗數繼續保持首位，3月共有約832宗工廈租務成交，總金額約2,101萬元，對比2月分別上升約12%及11%，按年則增加約15%及9%。而寫字樓租務亦有回升趨勢，由今年1月約313宗，按月上升增加至最新約514宗，對比2月份多出約8%，比較去年同期就明顯改善約57%；3月份寫字樓總租賃成交金額錄得約3,780萬元。
潘志明：相信租金會慢慢上調
潘志明認為，落實通關對工商舖租務需求效應明顯，隨著疫情慢慢減退，全球多國重返正常生活模式，香港有前車可鑑，預料經濟市道亦將逐步起飛，對工商舖租務市場明顯有利。開關首先受惠的勢必為商舖物業，近日可見訪港旅行團增多，市面人流旺盛，不少租戶都趕在市面全面復甦及舖租回升前落戶心儀地段，帶動成交量向好。
而受限來港數年的中、外資公司都在開關後可以重新來港，這幾年內寫字樓租金大幅調整，為進駐一線甲廈的好時機，相信商廈租務都會慢慢上揚。工廈方面就因其租金相宜，大市環境轉好，料會有更多初創及小型企業願意嘗試開業，工商大廈必為承租首選。整體而言，香港現已步入復甦軌道，料經濟會逐步回升，工商舖租賃需求前景樂觀，相信租金亦會慢慢上調。