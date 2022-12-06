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2022-12-06 17:40:00

工商舖市況｜11月共錄約227宗買賣 今年單月新低 時光倒流至2019年

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受加息及確診數字再破逾萬宗等多項不利因素影響，本港工商舖買賣交投量續低位下行。(資料圖片)

受加息及確診數字再破逾萬宗等多項不利因素影響，本港工商舖買賣交投量續低位下行。(資料圖片)

受加息趨勢未止，本港確診數字再次突破逾萬宗水平等多項不明朗因素影響，工商舖買賣交投量處於低位，並繼續下滑。中原(工商舖)資料統計，11月份市場共錄得約227宗工商舖買賣成交，不單創下今年度單月新低，更追平201910月記錄。該行預測，隨著內地多個城市防疫措施開始放寬，市場憧憬中港兩地通關現曙光，工商舖市場有望反彈。

整體宗數較去年同期狂瀉逾五成

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據中原資料指，11月份市場共錄得約227宗工商舖買賣成交(詳見附表)，按月回落約10.27%，對比去年同期大跌約51.07%。成交金額方面，11月份共錄得約41.09億元，與上月錄得約41.2億元相若，按年則遞減約60.55%。他指出，加息同時推高入市成本，買家態度轉趨審慎，以致整體工商舖市場氣氛疲弱；加上市場缺乏大手成交支撐，表現淡靜，尤其寫字樓市場，11月份成交宗數錄得約24宗，是自20202月後新低，按月再跌約31.42%，總金額則降至約5.64億元，對比10月份減少近27.69%

商舖市場是11月份工商舖三大範疇中，表現尚好，買賣宗數與上月相若，金額更較上月反彈約80.38%。

商舖市場是11月份工商舖三大範疇中，表現尚好，買賣宗數與上月相若，金額更較上月反彈約80.38%。

商舖表現尚好 本月買賣宗數與上月相若

與此同時，工廈市場表現同樣欠佳，潘志明指，11月份錄得約128宗買賣個案，連續5個月錄得低於200宗水平，涉及總金額約13.75億元，按月分別下跌約10.49%35.65%。工廈交投量低，主因是工商物業業主看準工廈物業乃剛性需求，議價心態較為強硬，故買賣雙方陷入膠著局面，令工廈買賣交投下挫。反觀商舖市場表現則見尚好，他指出，11月份所得買賣宗數與上月相若，錄得約75宗，總金額則約21.7億元，較上月反彈約80.38%，主因有資深投資者積極沽貨套現，新近有北角和富道96106號僑裕大廈地下1號舖連入則閣樓成交，以約5,000萬元易手。據資料顯示，該舖位原業主為資深舖位投資者，於2017年以約5,180萬元購入，現轉手帳面虧損約180萬元。

近日內地多個省市推出優化防疫措施，令投資市場氣氛隨即時轉活，料有助激活工商舖市場。(資料圖片)

近日內地多個省市推出優化防疫措施，令投資市場氣氛隨即時轉活，料有助激活工商舖市場。(資料圖片)

內地優化防疫 或激活買賣

潘志明分析，在加息陰霾下，買家入市信心難免有所影響，即使市場頻現減價，甚至出現大幅折讓的銀主盤，亦未能吸引買家承接，令11月份工商舖物業交投持續萎縮。不過，自內地多個省市近日優化防疫措施，投資市場氣氛隨即轉活，恒指一度重上19,000點關口，反映市場對於內地復常及兩地通關有憧憬，相信將有助激活工商舖市場，為低迷氣氛注入活力。

11月工商舖買賣成交宗數

 

工廈(約宗)

寫字樓(約宗)

商舖(約宗)

工商舖總數(約宗)

2022/11

128

24

75

227

2022/10

143

35

75

253

2021/11

272

67

125

464

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

 

11月工商舖買賣成交金額

 

工廈(約億元)

寫字樓(約億元)

商舖(約億元)

工商舖總數(約億元)

2022/11

13.75

5.64

21.70

41.09

2022/10

21.37

7.80

12.03

41.20

2021/11

56.02

11.54

36.62

104.18

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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