工商舖市況｜3月登記破500宗 工廈最多 佔近六成

工商舖市道回暖，交投量逐步上揚。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，工商舖3月份表現亮麗，雖然4月份料因長假致工作日數減少，而拖低登記量，惟整體次季表現料較首季為佳。據利嘉閣(工商舖)地產資料所得，2023年3月全港共錄501宗工商舖物業買賣登記(數字主要反映2至4星期前市場實際狀況)，較2月大升84%，連升3個月並創近9個月新高，並為期內首度一口氣連環突破400及500宗水平。至於月內買賣合約總值為75.65億元，按月大增逾1.1倍，為近3個月來最多。

按工商舖三個物業類別劃分，工廈3月登記量升幅強勁，登記宗數為近14個月最多，以宗數計蟬聯登記量最多的類別，佔整體比例增至58.7%。3月全月工廈共錄得294宗買賣登記，按月上升近1.2倍；而月內涉及買賣登記金額更達27.85億元，按月激增近2.5倍，創近8個月最多，主因受惠月內有多宗逾千萬元的拆售登記所撐起。

商廈 3 月錄 10 宗大額成交 商廈買賣登記量方面，大有追落後的情況，3月份市場突然發力，大舉入市商廈搶佔先機。總結3月全月商廈共錄得104宗買賣登記，較2月的45宗大升1.3倍，為三類物業中升幅最凌厲者。此外，在中高低價商廈登記量均錄得全線上升的帶動下，3月份買賣登記金額急增逾兩倍，創近3個月最多的19.73億元，當中月內錄得10宗5,000萬元或以上的大額登記，反映高價買賣明顯轉活。

3 月店舖買賣登記逾百宗 按月增 13% 至於店舖表現，雖然升幅不及工廈及商廈，但連續數月維持穩定升勢，反映店舖市道穩步向好。3月份店舖買賣登記終破百宗，共錄得103宗，按月再增13%，相信後市仍有力反覆向好。至於3月份店舖買賣登記金額則升31%，錄得28.07億元，連升3個月兼創近8個月最多。