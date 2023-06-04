工商舖市況｜5月買賣平穩 全月錄319宗 商舖率先反彈

今年初本港陸續開關及撤銷防疫措施，社會逐步復常，惟經過3年疫情生活，環球經濟復甦需時，投資者普遍繼續抱審慎態度，買賣成交量維持平穩走勢。據中原(工商舖)資料顯示，5月份共錄得約319宗工商舖買賣成交，與4月約322宗相若，其中商舖物業表現持續造好，為月內3個範疇中唯一成交量上升的類別。該行預測，工商舖物業投資價值顯著，享有優惠稅制，兼具升值潛力，相信隨著經濟市道回暖，將有更多投資者注目工商舖項目，市場前景樂觀。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，該行統計5月份市場共錄得約319宗工商舖買賣成交，與上月相若，對比2022年同期則略微減少約兩成。成交金額方面，在缺乏大額成交支持下，全月共錄得約41.25億元，按月減少約25%，對比去年5月則減少約63%，主因該月華潤物流以約46.2億元，向嘉里建設購入柴灣貨倉及沙田貨倉，令兩個月份基數相距較大。

商舖買賣按月增 27% 工商舖3個範疇中，繼續以商舖市場表現最為突出，潘志明稱，5月份共錄得約75宗商舖買賣個案，比4月增多約27%，惟按年對比仍有約25%差幅。他相信，由於現時整體舖價已比去年回升，加上經濟復甦需時，所以買賣走勢對比去年稍為疲弱；但觀察今年至今商舖買賣成交量，由1月份約57宗，升至最新75宗水平，累計升幅逾三成。近日不少資深投資者沽售旗下物業，當中包括資深投資者鄧氏家族售出旺角道93至99號華懋王子大廈地下4及5號舖，成交價約1.5億元，該舖位現有租客為連鎖超級市場，市傳月租約45萬元，料新買家可享回報約3.6厘。