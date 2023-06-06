工商舖市況｜5月錄1563宗租賃成交 寫字樓表現標青 創近兩年新高

隨著香港全面開關，經濟及社會活動逐漸重拾正軌，政府亦積極推出政策及活動刺激本港旅遊業及鞏固金融地位，帶動工商舖物業租務需求逐步回升。中原(工商舖)資料顯示，5月份市場共錄得約1,563宗工商舖租賃成交，按月增15%；其中寫字樓物業成交量按月急升逾半，更創近兩年來新高記錄，反映企業對承租寫字樓心態轉強。中原認為，環球經濟正逐步復甦中，工商舖物業租金於過去數年有所調整，料隨著經濟活動有所頻繁，租金將會有所回升，相信更多企業及商戶會趁租金全面調升前，加快進駐心儀物業，對工商舖租賃市場全面看好。

今年5月份寫字樓物業租務共錄得約606宗成交，對上一次錄得超過600宗寫字樓租賃個案已經要追溯至2021年8月。(資料圖片)

事實上，過去3年間，寫字樓市場為工商舖範疇中最為受壓，因為自本港封關下，國內及外資企業及要員未能來港，經濟環境同步欠佳，亦令企業對承租寫字樓態度趨保守，單月寫字樓租務成交大多少於400宗水平。翻查資料，對上一次錄得超過600宗寫字樓租賃個案已經要追溯至2021年8月，當時同錄得約606宗，意味最新寫字樓租務成交量為近兩年疫情以來單月新高。

工商物業走勢穩步向好

潘志明指，工廈及舖位租賃表現同見不俗，5月份共錄得約564宗工商物業租務成交，與4月份相若，但按年對比仍落後約13%。商舖月內錄得約394宗租務個案，比4月份上升約4%，惟對比去年同期仍遞減約4%。但整體而言兩個類別租賃成交走勢仍見穩步向好，工商物業今年至今每月均錄得超過500宗成交；舖位租務更由1月約265宗低位回升至最新水平，升幅近50%。