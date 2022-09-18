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地產
2022-09-18 11:12:36

工商舖市況｜8月整體價量齊升 商舖買賣宗數錄今年單月新高

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8月份商舖買賣宗數錄今年度單月新高，共有約117宗。(資料圖片)

8月份商舖買賣宗數錄今年度單月新高，共有約117宗。(資料圖片)

政府接連公佈多項數據，當中最新失業率由約4.7%下跌0.4個百份點至4.3%，反映本地經濟活動正逐步回復，加上新一輪消費券派發，刺激商舖市場月內表現突出，8月份商舖買賣成交宗數錄得約117宗，暫成為今年單月新高。據中原(工商舖)統計，8月份工商舖市場共錄得約342宗買賣成交，涉及總成交金額約58.63億元。該行分析，本港疫情持續，但經過中秋長假期後，確診人次未有大幅上升跡象，反映疫情已漸受控，各界亦支持本港可逐步放寬社交距措施令經活動進一步與國接軌，預料未來數月工商舖市場漸見回穩，交投量將穩步上揚。

疫情下民生商舖獲追捧，上月有投資者趁機拆售美孚新邨合共8個舖位，至今沽出3個，套現約8,450萬元。(資料圖片)

疫情下民生商舖獲追捧，上月有投資者趁機拆售美孚新邨合共8個舖位，至今沽出3個，套現約8,450萬元。(資料圖片)

民生舖疫市獲追捧

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月份市場共錄得約342宗工商舖買賣個案，對比上月約337宗成交輕微上升，惟較去年同期表現有所轉弱，按年減少約37%8月金額共錄得約58.63億元，按月回升約22%，對比去年同期則遞減約37%。在工商舖範疇中，商舖表現最為突出錄約117宗買賣，暫成今年單月新高，原因之一是民生商舖回報穩健，在疫市下較獲投資者追捧，而有實力投資者亦趁機拆售美孚新邨一籃子共8個舖位，至今沽出當中3個，共套現約8,450萬元。

疫情下市場氣氛淡靜，不少人轉投防守性較強的工廈市場，因工廈物業既可作長線收租用途，日後更有重建收購的價值，屬進可攻、退可守之投資選擇。(資料圖片)

疫情下市場氣氛淡靜，不少人轉投防守性較強的工廈市場，因工廈物業既可作長線收租用途，日後更有重建收購的價值，屬進可攻、退可守之投資選擇。(資料圖片)

8月工廈成交多集中葵荃區

工廈方面， 8月份錄得約199宗工廈買賣成交，與7月約193宗數字相若，但金額則因月內錄得兩宗大手交易而有所上升，8月工廈總成交金額約24.47億元，較7月約15.91億元倍增約53%。同時，8月份工廈成交多集中在葵荃區，當區近年急促轉型，有不少新式工商廈及數據中心落戶該區，發展潛力向好，故吸引了外資基金積極入市，當中葵涌健康街1523號泉基工業大廈逾七成業權，市傳獲外資基金以約3.8億元承接。而由資深投資者鄧氏家族持有的葵涌永基路2630號永昇工業大廈逾90%業權，亦市傳以約4.33億元獲基金公司承接。

市場憧憬政府將會再度放寬入境檢疫安排，以及與內地的「逆隔離」方案，料利好消息有助刺激工商舖市場買賣交投。(資料圖片)

市場憧憬政府將會再度放寬入境檢疫安排，以及與內地的「逆隔離」方案，料利好消息有助刺激工商舖市場買賣交投。(資料圖片)

市場期待放寬入境檢疫及通關

潘志明認為，本港11月即將舉行國際七人欖球賽、金融投資峰會等活動，入境檢疫日數或有機會再縮短，市場憧憬政府將會再度放寬入境檢疫安排，有利本港經濟前景發展。而個別資深投資者、發展商、大型集團及老牌家族等，亦趁勢先將旗下物業推出市場放售。現時，通關安排仍是市場最關注的議題，港府亦正積極與內地商討「逆隔離」方案，相信將會有更多利好消息推出市場，刺激工商舖市場買賣交投。

8月工商舖買賣成交宗數：

 

工廈(約宗)

寫字樓(約宗)

商舖(約宗)

工商舖總數(約宗)

2022/8

199

26

117

342

2022/7

193

44

100

337

2021/8

324

71

154

549

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊
 

8月工商舖買賣成交金額：

 

工廈(約億元)

寫字樓(約億元)

商舖(約億元)

工商舖總數(約億元)

2022/8

24.47

6.88

27.28

58.63

2022/7

15.91

4.01

28.08

48.00

2021/8

37.81

22.90

33.77

94.48

資料來源：中原(工商舖)及市場資訊

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