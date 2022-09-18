工商舖市況｜8月整體價量齊升 商舖買賣宗數錄今年單月新高

政府接連公佈多項數據，當中最新失業率由約4.7%下跌0.4個百份點至4.3%，反映本地經濟活動正逐步回復，加上新一輪消費券派發，刺激商舖市場月內表現突出，8月份商舖買賣成交宗數錄得約117宗，暫成為今年單月新高。據中原(工商舖)統計，8月份工商舖市場共錄得約342宗買賣成交，涉及總成交金額約58.63億元。該行分析，本港疫情持續，但經過中秋長假期後，確診人次未有大幅上升跡象，反映疫情已漸受控，各界亦支持本港可逐步放寬社交距離措施令經濟活動進一步與國際接軌，預料未來數月工商舖市場漸見回穩，交投量將穩步上揚。

民生舖疫市獲追捧 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，8月份市場共錄得約342宗工商舖買賣個案，對比上月約337宗成交輕微上升，惟較去年同期表現有所轉弱，按年減少約37%；8月金額共錄得約58.63億元，按月回升約22%，對比去年同期則遞減約37%。在工商舖範疇中，商舖表現最為突出錄約117宗買賣，暫成今年單月新高，原因之一是民生商舖回報穩健，在疫市下較獲投資者追捧，而有實力投資者亦趁機拆售美孚新邨一籃子共8個舖位，至今沽出當中3個，共套現約8,450萬元。

8 月工廈成交多集中葵荃區 工廈方面， 8月份錄得約199宗工廈買賣成交，與7月約193宗數字相若，但金額則因月內錄得兩宗大手交易而有所上升，8月工廈總成交金額約24.47億元，較7月約15.91億元倍增約53%。同時，8月份工廈成交多集中在葵荃區，當區近年急促轉型，有不少新式工商廈及數據中心落戶該區，發展潛力向好，故吸引了外資基金積極入市，當中葵涌健康街15至23號泉基工業大廈逾七成業權，市傳獲外資基金以約3.8億元承接。而由資深投資者鄧氏家族持有的葵涌永基路26至30號永昇工業大廈逾90%業權，亦市傳以約4.33億元獲基金公司承接。

市場期待放寬入境檢疫及通關 潘志明認為，本港11月即將舉行國際七人欖球賽、金融投資峰會等活動，入境檢疫日數或有機會再縮短，市場憧憬政府將會再度放寬入境檢疫安排，有利本港經濟前景發展。而個別資深投資者、發展商、大型集團及老牌家族等，亦趁勢先將旗下物業推出市場放售。現時，通關安排仍是市場最關注的議題，港府亦正積極與內地商討「逆隔離」方案，相信將會有更多利好消息推出市場，刺激工商舖市場買賣交投。