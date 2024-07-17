工商舖現斷崖式跌價 劈價沽貨潮未完 中原(工商舖)料整體售價跌一成

美國聯儲局首次減息時機未明，拖累環球投資氣氛趨審慎，上半年工商舖市況未見起色，整體買賣成交量僅見持平。中原(工商舖)資料顯示，2024上半年市場共錄得約1,493宗工商舖成交，涉及總金額約339.39億元，對比2023下半年表現僅窄幅上落。中原(工商舖)董事總經理潘志明指出，工商舖市場持續疲弱，今年上半年政府對住宅市場全面撤辣，令工商舖失去稅務低的優勢，不少業主為求套現重整投資組合及發展商求出貨，不惜大幅減價吸引買家，近期更出現斷崖式跌價情況。 潘志明分析，工商舖市場表現未如理想，主要因息口高企及銀行批按揭或貸款取態審慎，加上美國聯儲局減息消息於上半年落空，即使下半年擬落實減息，調整幅度尚為未知之數；而息口高企令投資者及發展商持貨成本增加，令今年內不少業主及發展商不惜大幅減價作促銷，期望可盡快售出物業套現「減磅」，銀行收緊按揭借貸令投資者需更多現金入市，窒礙入市步伐。 下半年寫字樓市場最為受壓 他估計，下半年工商舖跌勢未止，整體而言售價會繼續尋底約5%至10%，成交量則料會保持平穩約1,540宗水平，偶有實力買家趁低價購入大型項目。預測下半年會繼續以寫字樓市場最為受壓，尤其東九龍及西九龍區因新供應多，料該區價格跌幅會高達10%至20%。至於舖位則因跌價多年，現時已回落至吸引水平，主要視乎租賃需求及零售餐飲市道而定，核心區優質項目會受追捧。工商物業就向來較為穩定，因其價格入場門檻相宜，近期很多發展商都減價吸客，預料工商市場會繼續於淡市中突圍而出。整體租務市場，租金則會繼續向下尋底，尤其續租時業主要偏向減租留客，整體租金走勢調整幅度在正負10%內。在內地及海外新品牌進場帶動下，核心消費區租金可望靠穩，民生區則有5%至10%的跌幅。

工商舖現斷崖式跌價 劈價沽貨潮未完 中原(工商舖)料整體售價跌一成

北上消費風氣盛 舖位租務價量跌幅顯著 舖位買賣方面，由於今年上半年息口高企，加上租金回調，市場對租務回報要求與日俱增，影響舖位造價屢創新低，加上待消化的銀主盤，令交投市場呈量低價跌局面。中原(工商舖)商舖部董事黃偉基說，據資料顯示，今年上半年市場共錄得約375宗商舖買賣，接近2023年下半年的約379宗水平；今年上半年總成交金額則錄得約111.27億元，雖較2023年下半年升約3.4%，但仍較2021年下半年的高峰跌逾五成。按月觀察的話，過去一年舖位買賣成交，有超過一半月份買賣數字徘徊約60至100宗。至於商舖大手買賣個案則仍見活躍。上半年度市場最為矚目的大手成交為荃灣愉景新城商場，作價為40.2億元，由華懋集團承接。 舖位業主面對現實 核心區空置率見改善 黃偉基續說，舖位租務走勢都見窄幅上落，資料顯示，今上半年共錄得約1,907宗商舖租務個案，較2023下半年的約1,958宗下跌約2.6%，創疫情以來新低；同時總成交金額錄得約1.88億元，較2023下半年的約2.23億元回落約16%，創下自2019上半年以來的新低。業主面對現實，核心區舖位租務議價空間強勁，吸引不少內地及海外品牌來港拓展生意，核心區一線地段巨舖續受追捧，令空置率持續錄得改善，為疲弱的舖位租務帶來一絲希望，按年改善幅度最大的為尖沙咀區，最新6月份舖位空置率錄得約7.99%，銅鑼灣及中環亦分別錄得約5.80%及7.26%，旺角則錄得約7.89%。同時，反觀受北上消費影響較大的新界區空置率則見上升。元朗及荃灣區最新空置率分別錄得4.03%及4.51%，較去年同期分別上升0.65及0.16個百分點。 黃偉基指出，餐飲品牌為舖位租務主流，租務成交中佔逾半數，而上半年內地餐飲品牌更出現汰弱留強的情況，個別川菜店及茶飲店選擇止蝕離場，而著名內地餐飲連鎖品牌則乘勝追擊續開分店，如農耕記及木屋燒烤等。同時，個別海外餐飲品牌亦積極搶攻香港市場，如松屋及意大利品牌Alice Pizza分別進駐佐敦及中環。除了餐飲進駐外，奢侈品牌亦重回核心區就位，包括中環皇后大道中18號新世界大廈地下18A號舖及閣樓，獲意大利時裝品牌Falconeri以約40萬元承租，成為今年上半年最矚目大宗成交之一；法國奢侈品龍頭品牌路易威登(LV)亦趁勢租用銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場，面積約1.2萬方呎，租期長達5年。 料下半年舖位租賃成交恢復至 2200 宗水平 他分析，北上消費影響持續，但港府著重推動「盛事經濟」，大力宣傳香港旅遊，加上中央不斷優化旅客來港便利措施，包括先後增設來港自由行城市，促使計劃將涵蓋59個城市，包括全國所有省會城市，可望令本地零售及餐飲業的需求增加，而第三季商舖租務表現更為關鍵，目前業主心態疲弱，議價空間進一步擴大，將成為品牌入市承租好時機，可望帶動整體租務交投，預料下半年舖位租賃成交量會恢復至約2,200宗水平，租金則持續低位徘徊，民生區下調5%至10%，核心區跌幅會較輕微，而由於買家對租金回報要求更高，估計下半年買賣價將會回落5%至10%，買賣交投則會錄得約500宗水平。

商廈屢錄低價成交 吸引用家入市 備受關注的寫字樓市場，中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓指，資料顯示，今年上半年錄得約260宗寫字樓買賣個案，數字與2023下半年相若，但較按年同期則跌約三成。上半年總成交金額則錄得約124.48億元，主因中環盈置大廈以約64億元易手的大額成交帶動。按月分析，今年上半年單月寫字樓買賣宗數大多徘徊於30至60宗水平，與去年下半年相若。租賃方面，今年上半年共有約2,677宗成交，與2023下半年約2,661宗相若；總金額則錄得約2.5億元。 陳雁樓表示，由於市場先後錄得多宗矚目低價成交，令市場出現新呎價指標，因而吸引不少用家入市，第二季較為矚目的買賣成交如觀塘俊匯中心28及29樓連天台及5個車位，以約1.33億元由聯合出版集團承接，呎價約6,287元，另一宗則位於中環皇后大道中9號29樓全層，面積約1.4萬方呎，以約3.1億元易主，折合呎價約2.25萬元。累計今年上半年港島指標商廈共錄得約6宗買賣，而九龍區成交則轉活躍，上半年共錄得約11宗成交，較2023下半年的約6宗增近一倍。 新供應增多 甲廈空置率持續高企 他稱，新供應增多，令甲廈空置率則持續高企，最新6月份港島整體甲廈空置率錄得約12.77%，較上一個月上升0.13個百分點，一線區如金鐘和銅鑼灣分別錄得約8.46%和9.86%。最新6月份九龍甲廈空置率就為13.84%，較上一個月上升0.02個百分點，其中尖沙咀甲廈空置率僅錄8.33%，為九龍區較低水平。市場現時充斥過剩樓面，但經濟環境欠佳令企業態度審慎，預計商廈空置率要更長一段時間才有機會見改善。雖然空置率暫時未見大改善，但上半年市場錄得個別大面積租賃成交個案，新落成甲廈備受追捧。如友邦香港宣佈承租啟德AIRSIDE共4層樓面，共佔約15萬方呎空間，成為AIRSIDE最大租戶。 陳雁樓認為，寫字樓市場前景充滿不明朗因素，包括加息周期持續及中美關係僵持等，加上向來為香港商廈市場主要購買力的國內資金入市步伐放緩，令企業及投資者持觀望態度，導致寫字樓租買交投量難有明顯回升的跡象。同時，近年市場新商廈樓面推陳而出，令本已消化不及的現有空置情況雪上加霜。 下半年寫字樓大手買賣有望增多 展望第三季及下半年市況，寫字樓買賣成交量第三季將會有約120宗，而下半年則會有約240宗水平，總數較上半年跌約8%左右；預計下半年寫字樓大手買賣會增多，推高下半年買賣成交金額至200億元左右，總額較上半年升約六成。而由於市場供應過剩，買賣價料仍有約5%至10%下調空間。至於租務方面，香港對外經濟活動增多會利好租務需求，料第三季及下半年租賃成交宗數分別有約1,200及2,400宗，惟同樣因為新供應及空置率高企，租金有機會繼續下跌約5%。