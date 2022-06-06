工商舖租賃成交｜優之良品銅鑼灣利園山道舖 約13萬月租予零售店

過去兩年因疫情令旅遊業衰退，零售業缺乏自由行支持，不少品牌棄租核心消費區，令舖位空置率上升；同一時間，不少中小企把握時機，以實惠價錢租用一線地段。新近有傳統零食商將旗下自用多年的銅鑼灣利園山道地舖推出市場招租，放租不足一個月已成功租出，成交月租約13萬元。

招租不足一月即獲承租 中原（工商舖）高級分區營業董事黃新宇表示，由優之良品持有的銅鑼灣利園山道39至47號寶富大樓地下G號舖，面積約800方呎，上月推出市場招租後，獲多家零售商垂青，招租不足一個月便獲零售店租用，成交月租約13萬元，比早前意向租金約15萬元，微減約13%。黃新宇稱，舖位位於利園山道及富明街交界，屬於大單邊，可善用廣告位置作招徠，收宣傳推廣之效；舖位備有洗手間及三相150M電力，配套充裕。另外，舖位過去由優之良品自用作分店，保養極佳，新租客可即租即用。