工商舖租賃成交｜全球首間變形金剛主題餐廳 月租百萬進駐羅素街 租金跌近九成

金朝陽中心旗艦店地下及1樓複式舖位，獲新租客A La Carte以約100萬元預租，舖位外牆現已掛起廣告，將開設全球首間以動畫《變形金剛》為主題的智能動感餐廳。

全球首間以動畫《變形金剛》為主題的餐廳，將於今年第四季在銅鑼灣羅素街開業，該舖位位於羅素街金朝陽中心地下A、B舖及1樓複式舖位，面積共5,200方呎，以約100萬元預租，租金較上一手租客、英國著名時裝品牌Burberry最後之每月租金大減一半，並較高峰期時之租金跌近九成。

高峰期月租達 880 萬 曾是全球最貴地段的銅鑼灣羅素街，在約10年前內地遊客消費高峰期時，租金可以「天價」來形容。上述舖位於羅素街正中間，面向時代廣場，屬黃金地段舖位之一。翻查資料，品牌Burberry租用上址舖位有近10年，當時每月租金約770萬元，其後品牌於2015年續租，更加租至880萬元；之後租金回落，最後之月租約200萬元。近日上述舖位獲餐飲集團以月租約100萬元租用，不單較舊租金平一半，更較高峰期大跌近九成。