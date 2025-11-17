工商舖買賣首10個月宗數已超越上年全年8% 料今年可達4300宗｜工商舖

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年首10個月整體工商舖(包括一手及二手，內部轉讓交易)買賣合約登記共錄3,700宗，總值531.88億元。宗數已超越2024年全年的3,425宗，高出8.0%，而金額則達去年575.30億元的92.5%，估計全年約達4,300宗，將創2022年4,431宗後的3年新高。本港息口見頂，經濟逐漸復甦，港股向升，樓市回暖，加上工商舖物業價格大幅回調下，吸引用家及投資者趁低吸納，帶動今年整體成交回穩，終止了連續3年的跌勢。

寫字樓買賣宗數急升 71.2%

扣除價值五億元或以上大額內部轉讓個案後，2025年首10個月整體工商舖買賣合約登記錄3,695宗，總值490.86億元，較2024年同期的2,705宗及382.32億元，分別上升36.6%及28.4%。其中，寫字樓買賣表現較優，宗數急升逾七成，因為2024年交投萎縮較大，而且部份商廈價格已調整至吸引水平，故今年出現明顯反彈。工廈及商舖買賣宗數，則分別升逾三成及近兩成。

寫字樓(包括酒店)方面，扣除內部轉讓後，今年首10個月錄861宗及217.43億元，較2024年同期的503宗及103.72億元，分別飆升71.2%及1.1倍，亦較去年全年的649宗及154.99億元，上升32.7%及40.3%。今年價值五億元或以上的大額工商舖登記個案錄8宗，寫字樓已佔6宗(75%)，有3宗商廈買賣更高達10億元以上，直接推高金額的升幅。5月份港交所向置地購入中環交易廣場1期9層商業樓面，一手成交價56.5億元。1月份由鄧成波家族持有的觀塘悦品海景酒店全幢以18.7億元售出，新買家為南洋商業銀行有限公司。1月份中環皇后大道中心全幢商廈獲東南亞財團以10.8億元一手承接。