工商舖預測｜通關見即時效應 料整體買賣登記按年升逾三成 利嘉閣：實現全線復甦

去年整體市道低迷，市場一直期待的通關並未出現，加上股市連環下跌及息口趨升，亦令整體工商舖市場表現沉寂，屬1996年有紀錄以來的次低水平。不過，踏入2023年不久，香港正式迎來與內地通關，市場樂觀氣氛大增，相信挾通關效應及多個利好因素，2023年工商舖市道有望大幅反彈。

通關一周 店舖租買查詢者眾 利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，據該行在通關後一星期觀察市場動態所得反應，查詢店舖租賃及買賣者眾，實際交投亦見增多，當中包括中外企業亦加緊步伐，物色商廈擴展業務，而通關令兩地物流量增加，令各行業加快尋找工廈作倉儲，同時投資者亦蠢蠢欲動，積極入市各類工商舖筍盤。

料今年工商舖顯著反彈 展望2023年市況，黃應年指出，過去數年拖累大市的不利因素已陸續消散，其中最大的負面因素——防疫措施，基本上可謂全數解除，而月初通關的即時效應正逐步展現，股市亦見回升，料整體經濟在來年將持續好轉，故相信今年工商舖會是顯著反彈的一年，預期整體買賣登記量按年可錄得逾三成的升幅，當中工廈料達3,000宗、商廈1,200宗及店舖1,600宗的水平，實現全線復甦。

重建及活化工廈 料獲投資者垂青 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒表示，去年股市持續大跌及息口加速攀升，窒礙投資者入市工廈的決定，導致下半年後工廈按月買賣登記拾級而下。他又指，通關對市場帶來極正面的提振作用，在憧憬整體經濟活動復常下，各類工商舖需求大增，當中無論是重建或活化工廈，其用途及可塑性均十分高，料可吸引投資者重臨工廈市場，並預期今年市道可迅速回暖，無論是全幢工廈或中小型工廈均會受投資者及用家垂青，料2023年工廈買賣登記量可按年反彈兩成，出現5年來第二度重越3,000宗的水平，而涉及登記金額亦料相應增加23%至350億元，有機會重登史上第六多的一年。

內地資金喜投放商廈市場 利嘉閣(工商舖)地產-商業、商舖及投資部營業董事徐康達指出，去年全年商廈整體買賣登記僅錄得781宗，較2021年的1,299宗急挫40%，跌至歷史次低。不過，隨著內地企業重返香港擴展業務，商廈買賣及租賃需求勢必大升，而內地資金來港，其中很大部分都喜歡投放在商廈市場，加上引入人才計劃，及經濟重踏復甦之軌，令企業擴充樓面、甚至轉租為買的意欲大增。他預期2023年商廈市道將明顯轉向樂觀，相信今年商廈買賣登記宗量，將在低基數下大升逾五成(54%)，料達1,200宗的水平。

通關效應 店舖市場最受惠 利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，去年受疫情及防疫措施鬆緊牽制，店舖表現反覆波動。他預測，今年店舖市場最能率先受惠於通關，因早前具體通關消息傳出後，店舖市場已即時起反應，不少投資者及用家紛紛四出搜羅店舖入市，相信店舖真正復甦之路，目前才剛啟動；而隨著內地來港人流不斷增加，加上之後全面通關，中外旅客勢必大增，店舖市道也可進一步復常，重返昔日熱鬧水平。

鄭得明相信，店舖市場經歷過去一年的壓抑，之前鎖起的購買力料會大力反攻，推動今年店舖市場買賣交投，除了民生店舖轉旺外，以旅客為主的奢侈品消費及店舖亦會再受垂青，倘若平均每月店舖能錄約130宗登記，預期全年店舖買賣登記量可升四成，挑戰1,600宗水平。