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地產
2023-11-23 15:18:46

工商舖10月登記230宗 創近10個月新低 總額亦微跌3%

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經濟復甦緩慢下，今年10月全港共錄230宗工商舖物業買賣登記，按月少16%，連跌兩個月兼創近10個月新低。(資料圖片)

經濟復甦緩慢下，今年10月全港共錄230宗工商舖物業買賣登記，按月少16%，連跌兩個月兼創近10個月新低。(資料圖片)

據利嘉閣(工商舖)地產資料所得，今年10月全港共錄230宗工商舖物業買賣登記(數字主要反映24星期前市場實際狀況)，較9月減少16%，連跌兩個月兼創近10個月新低；而月內買賣合約總值錄39.70億元，按月微跌3%，跌幅明顯少於登記量，主因是月內有一項合計逾15億元的大額工廈登記撐起。

工商舖中 工廈跌幅最少

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，工商舖買賣次季走高後，自年中起輾轉回落，惟料10月份可成功築底，隨施政報告振興經濟措施而漸轉佳境。按工商舖3個物業類別劃分，工廈10月登記量下跌8%，是跌幅最少的物業類別，表現優於大市，按宗數計則仍是登記最多的類別，佔整體比例達54.8%，按月增加5個百分點。10月全月工廈共錄得126宗買賣，按月少8%，而月內涉及買賣登記金額則背馳大升44%，錄得22.79億元，主要受惠10宗涉及觀塘業發工業大廈合共近15.17億元的大手登記。

工商舖3個類別中，工廈10月登記量跌幅最少，表現優於大市。(資料圖片)

工商舖3個類別中，工廈10月登記量跌幅最少，表現優於大市。(資料圖片)

商廈表現8個月來最差 惟金額逆市升

商廈買賣登記量方面，按月持續反覆偏軟。總結10月全月商廈只錄得48宗買賣登記，較9月份回落13%。縱然中高價及超細價商廈登記均見上升，加上逾億元的大額商廈登記亦呈平穩，惟未足以抵銷銀碼介乎200萬至599萬元以內的細價商廈登記量急跌，因而令整體商廈登記，最終失守半百宗水平，表現為8個月來最差。不過，10月份商廈買賣登記金額逆市升46%，錄得11.43億元，連升兩月兼創5個月最多。

店舖登記量按月挫逾三成 近年新低

至於店舖登記量，表現為3個類別中最差，按月急挫逾三成，創近年新低。10月份店舖買賣登記由9月的83宗，大跌至只有56宗，按月少27宗或瀉33%，創自20203月以來的44個月(即逾3年半)新低。此外，10月份店舖買賣登記金額亦相應減少，按月急挫68%，僅得5.48億元，為自20033月以來逾20年半按月新低。

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後市漸回暖 11月看升9%

黃應年指出，在息口高企及經濟復甦較緩慢下，整體工商舖市道反覆下試低位。不過，新一份施政報告銳意振經濟，相信工商舖市道離最差環境已不遠，後市有望築底回升。觀乎截至本月21日為止，整體工商舖暫已錄得165宗買賣登記，預期整月可達約250宗水平，按月料反彈近9%，並期望在利好因素重臨下，後市可望穩中漸升。

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