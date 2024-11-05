工商舖10月買賣265宗 窄幅徘徊 利嘉閣：11月起可望回暖

據土地註冊署初步臨時數字指，10月份全港共錄得265宗工商舖物業買賣登記，較9月份的264宗微增0.4%或1宗，連續4個月維持在200多宗窄幅徘徊；月內登記總值只有27.35億元，創逾4年半以來的按月新低，預期在近來較多利好因素，以及《施政報告》一併放寬工商舖按揭成數下，前景有望向俏。此外，10月份3大範疇物業登記量錄得兩升一跌，當中商廈升逾兩成，工廈微升4.5%，惟受零售市道影響的店舖則大減兩成，拖低整體登記量升幅。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，近期多項利好消息齊集，料工商舖在現水平完成整固後，11月起可望有較顯著回暖的情況出現。

工廈登記 140 宗 表現持續反覆 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指，10月份工廈買賣登記量輕微回升，惟未擺脫反覆受壓之勢，反映市場信心仍需時恢復，上月工廈登記佔比升至52.8%，按月增約2個百分點。初步數字顯示，10月全月工廈共錄得140宗買賣登記，按月微升4.5%，較今年首10個月按月平均的144宗略差。至於10月份工廈登記總值只得7.25億元，按月急瀉60.2%，為近7個月最少，並為年內次低。

商廈錄 62 宗登記 兩連漲兼 5 個月最旺 商廈買賣登記方面，黃應年表示，在半百宗水平窄幅震盪數月後，終略有突破，反映有部分買家趁低入市。總結10月全月商廈錄得62宗買賣，較9月份的51宗大升21.6%，為工商舖中登記量升幅最突出者。至於月內商廈登記總值則背馳下跌28.9%，只錄得13.82億元，但仍屬近5個月次多。