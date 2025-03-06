工商舖2月買賣264宗 萎縮三成 工廈跌幅最勁｜投資市場

住宅樓市回暖，惟工商舖市場暫未見起色，2月份買賣登記量更顯著萎縮。據土地註冊處初步臨時數字顯示，2025年2月全港共錄得264宗工商舖物業買賣登記，較1月份的387宗回落31.8%，創下近5個月低位；月內登記總值錄得31.36億元，按月急挫67.1%，為近4個月最少。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，農曆新年傳統淡月影響下，整體工商舖在2月份的買賣登記量錄得較顯著萎縮，月內3大範疇物業登記量出現全線下跌，當中以工廈逾四成的跌幅最急劇，商廈及店舖則分別跌16%及20.5%。

工廈登記 131 宗 按月少四成 利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，數個工廈新項目的銷售登記在1月份完成後，於2月份暫時喘息，故在基數較高之下，2月份工廈主要倚賴二手市場而令登記量急挫。數據顯示，2月份工廈買賣登記只有131宗，較1月有新盤支撐下的224宗大跌41.5%，為近11個月最少，反映農曆新年期間交投轉慢。上月工廈登記佔比亦跌穿五成，只達49.6%，按月少8.3個百分點；至於2月份工廈登記總值僅有9.19億元，按月大減六成，為近4個月最少。

商廈錄 63 宗登記 金額自高基數挫 91% 商廈買賣登記方面，黃應年表示，同受節慶淡月影響，商廈買賣登記亦同步回落，惟仍守在60宗之上。總結2月全月商廈共錄得63宗買賣登記，較1月份的75宗回落16%，登記量為近4個月低位。至於月內商廈登記總值更銳挫91.5%，只錄得4.6億元，為近13個月最少，主因是前月有3宗各逾10億元的大額登記抽高基數之故。