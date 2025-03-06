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地產
2025-03-06 16:45:00

工商舖2月買賣264宗 萎縮三成 工廈跌幅最勁｜投資市場

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住宅樓市回暖，惟工商舖市場暫未見起色，整體2月份買賣登記量更錄得顯著萎縮。(資料圖片)

住宅樓市回暖，惟工商舖市場暫未見起色，整體2月份買賣登記量更錄得顯著萎縮。(資料圖片)

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住宅樓市回暖，惟工商舖市場暫未見起色，2月份買賣登記量更顯著萎縮。據土地註冊處初步臨時數字顯示，20252月全港共錄得264宗工商舖物業買賣登記，較1月份的387宗回落31.8%，創下近5個月低位；月內登記總值錄得31.36億元，按月急挫67.1%，為近4個月最少。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，農曆新年傳統淡月影響下，整體工商舖在2月份的買賣登記量錄得較顯著萎縮，月內3大範疇物業登記量出現全線下跌，當中以工廈逾四成的跌幅最急劇，商廈及店舖則分別跌16%20.5%

工商舖3大範疇中，工廈於2月份成績最差，交投量按月跌逾四成。(資料圖片)

工商舖3大範疇中，工廈於2月份成績最差，交投量按月跌逾四成。(資料圖片)

工廈登記131 按月少四成

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，數個工廈新項目的銷售登記在1月份完成後，於2月份暫時喘息，故在基數較高之下，2月份工廈主要倚賴二手市場而令登記量急挫。數據顯示，2月份工廈買賣登記只有131宗，較1月有新盤支撐下的224宗大跌41.5%，為近11個月最少，反映農曆新年期間交投轉慢。上月工廈登記佔比亦跌穿五成，只達49.6%，按月少8.3個百分點；至於2月份工廈登記總值僅有9.19億元，按月大減六成，為近4個月最少。

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商廈買賣登記亦受節慶淡月影響，2月份量價齊跌。(資料圖片)

商廈買賣登記亦受節慶淡月影響，2月份量價齊跌。(資料圖片)

商廈錄63宗登記 金額自高基數挫91%

商廈買賣登記方面，黃應年表示，同受節慶淡月影響，商廈買賣登記亦同步回落，惟仍守在60宗之上。總結2月全月商廈共錄得63宗買賣登記，較1月份的75宗回落16%，登記量為近4個月低位。至於月內商廈登記總值更銳挫91.5%，只錄得4.6億元，為近13個月最少，主因是前月有3宗各逾10億元的大額登記抽高基數之故。

2月份店舖買賣登記共錄70宗，按月少兩成，惟登記額表現平穩，僅微跌2%。(資料圖片)

2月份店舖買賣登記共錄70宗，按月少兩成，惟登記額表現平穩，僅微跌2%。(資料圖片)

店舖買賣量跌20% 金額靠穩

店舖表現方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明指出，店舖買賣隨整體大市回調，等待淡月之後再次出擊。數據顯示，20252月份店舖買賣登記共錄70宗，按月減少20.5%，回落至去年11月以來的4個月低位。至於2月份店舖登記總值表現平穩，僅微跌2%17.57億元，維持在近11個月以來的第3高水平，市場期待兩會後是否有進一步放寬「一簽多行」的安排。

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