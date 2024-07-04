工商舖6月買賣不足300宗 近3個月最少 商廈跌最多｜工商舖市況

住宅樓市放緩，工商舖買賣亦下行。利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年表示，股市回落加上市道復甦緩慢，兼逢高息環境，整體工商舖買賣在連升兩月後，再度回軟。據土地註冊處初步臨時數字顯示，今年6月全港共錄得299宗工商舖物業買賣登記，較5月份的344宗回落13.1%，創下近3個月低位，反映持續上升的動力不足。總結上半年整體工商舖共錄1,625宗登記，較去年下半年的1,665宗微跌2.4%，而月內三個範疇物業登記量亦全線下跌，當中以商廈跌幅最大，按月大減20.6%至50宗；工廈表現亦偏軟，跌12.1%，而店舖也回落10.1%。

利嘉閣(工商舖)地產-工商部高級營業董事朱亮恒指出，6月份工商舖三類物業買賣當中，工廈登記量佔比依然最多，達整體的53.5%，按月微增約0.6個百分點。初步數字顯示，6月全月工廈共錄得160宗買賣登記，按月減少12.1%，但仍較上半年按月平均錄約142宗多出38宗，亦為年內次高水平，表現未算太差。至於上半年工廈共錄得849宗登記，較去年下半年的882宗減少3.7%。

商廈 6 月登記僅 50 宗 急挫兩成

另外，黃應年表示，受股市經濟表現乏力影響，商廈市道再陷反覆偏軟走勢，維持了兩月的強勢後，再次跌至半百宗水平。總結6月全月商廈共錄得50宗買賣，較5月份的63宗大減20.6%，為工商舖中跌幅最大的類別。至於上半年商廈共錄得307宗登記，較去年下半年的306宗微升1宗。

店舖買賣跌至 89 宗 近 10 月第三高

店舖範疇方面，利嘉閣(工商舖)地產-商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明稱，店舖買賣在5月份觸及年內高峰後，於6月份略有回落，但仍處相對高位，為近10個月以來第三高。數據顯示，6月份店舖買賣登記錄得89宗，按月下跌10.1%，終止兩連升。至於2024上半年，店舖共錄得469宗登記，較去年下半年的477宗跌8宗或1.7%。